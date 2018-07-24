В Волгограде завершается ремонт дороги на улице Чистоозерной

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик практически восстановил асфальтобетонное покрытие и построил новую четырехкилометровую двухполосную дорогу от проспекта Металлургов до улицы Тракторостроителей, которая соединила Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы.

Асфальтированная дорога на этом месте появилась еще в 1957 году. В течение 60 с лишним лет здесь проводился только ямочный ремонт, поэтому она разрушилась до грунтового основания. Реконструкция объекта стартовала в конце марта текущего года.