В Волгограде завершается ремонт дороги на улице Чистоозерной
Ремонт дороги на улице Чистоозерной в Краснооктябрьском районе Волгограда завершается — рабочие заканчивают укладку финишного слоя асфальтобетона на последнем участке.
Ремонт дороги на улице Чистоозерной в Краснооктябрьском районе Волгограда завершается — рабочие заканчивают укладку финишного слоя асфальтобетона на последнем участке.
Ход реконструкции объекта проинспектировал
Как сообщает
Асфальтированная дорога на этом месте появилась еще в 1957 году. В течение 60 с лишним лет здесь проводился только ямочный ремонт, поэтому она разрушилась до грунтового основания. Реконструкция объекта стартовала в конце марта текущего года.
Отметим, что в ходе инспекции Виталий Лихачев поставил задачу очистить прилегающую к дороге территорию от мусора.