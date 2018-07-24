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11:34 (мск), источник: Вести Иркутск

Ростехнадзор закрыл одну из скважин «Иркутской нефтяной компании»

Таков итог плановой проверки.

Источник: Вести Иркутск

Специалисты обследовали семь опасных производственных объектов предприятия, а также скважины. Результат — 371-но нарушение требований безопасности. Как сообщает официальный сайт Ростехнадзора, среди недочетов — эксплуатация недостроенных объектов, а также сбор и добыча нефти без необходимых документов. Специалисты ведомства составили сразу 23 протокола на должностных и юридических лиц «ИНК».

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