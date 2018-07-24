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11:49 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Разработчики новосибирского проекта «Академгородок 2.0» не предлагали сносить четырехэтажки

Врио вице-губернатора Андрей Жуков назвал это частным мнением ученых.

Источник: Sibnovosti.ru

Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН Юрий Воронов и заместитель председателя СО РАН Иван Благодырь не являются членами проектной команды, которая занимается подготовкой проекта «Академгородок 2.0». Об этом сообщил Sibnovosti.ru врио вице-губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.

«Ни Иван Валентинович Благодырь, ни Юрий Петрович Воронов непосредственно в проектную команду не входят. Хотя, их видение развития Новосибирского научного центра, как и всех жителей новосибирского Академгородка, безусловно значимо и важно, оно не является официальной позицией группы разработчиков проекта», — отметил он.

Как сообщали Sibnovosti.ru, на встрече с общественностью Академгородка 19 июля Юрий Воронов и Иван Благодырь сообщили о ряде предполагающихся изменений в инфраструктуре территории. Речь шла, в частности, о целесообразности сноса исторических четырехэтажных жилых домов и переносе ряди НИИ.

Напомним, программа развития Новосибирского научного центра разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Она должна быть готова осенью 2018 года.

Андрей Жуков был назначен врио вице-губернатора в мае этого года. По словам врио губернатора Андрея Травникова, его новый заместитель занимается программами развития Новосибирского научного центра и реиндустриализации региона, а также подготовкой к традиционному форуму «Технопром».

Интервью Андрея Жукова корреспонденту Sibnovosti.ru Артёму Шершнёву читайте здесь.

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