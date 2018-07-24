Разработчики новосибирского проекта «Академгородок 2.0» не предлагали сносить четырехэтажки
Врио
Врио
Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации производства СО РАН Юрий Воронов и заместитель председателя СО РАН Иван Благодырь не являются членами проектной команды, которая занимается подготовкой проекта «Академгородок 2.0». Об этом сообщил Sibnovosti.ru врио
«Ни Иван Валентинович Благодырь, ни Юрий Петрович Воронов непосредственно в проектную команду не входят. Хотя, их видение развития Новосибирского научного центра, как и всех жителей новосибирского Академгородка, безусловно значимо и важно, оно не является официальной позицией группы разработчиков проекта», — отметил он.
Как сообщали Sibnovosti.ru, на встрече с общественностью Академгородка 19 июля Юрий Воронов и Иван Благодырь сообщили о ряде предполагающихся изменений в инфраструктуре территории. Речь шла, в частности, о целесообразности сноса исторических четырехэтажных жилых домов и переносе ряди НИИ.
Напомним, программа развития Новосибирского научного центра разрабатывается по поручению президента РФ Владимира Путина. Она должна быть готова осенью 2018 года.
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