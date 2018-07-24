В Иркутске начали массовое применение нового типа асфальта

«Жители Иркутска уже наверняка обратили внимание, что на магистральных улицах исчезла так называемая колейность, это одно из преимуществ, которые дает нам асфальт типа А. Два года назад такой асфальт положили на Ангарском мосту — и покрытие показывает себя очень хорошо. Сейчас этот тип асфальта укладываем на основных улицах Иркутска, где проходят дорожные работы», — рассказал Михаил Чайковский.