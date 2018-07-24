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11:39 (мск), источник: НИА Иркутск

В Иркутске начали массовое применение нового типа асфальта

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске начали массовое применение нового типа асфальта. Об этом сообщил директор муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский в ходе выезда мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и депутатов городской Думы на муниципальный асфальтобетонный завод.

Источник: Агентство «Москва»

«Жители Иркутска уже наверняка обратили внимание, что на магистральных улицах исчезла так называемая колейность, это одно из преимуществ, которые дает нам асфальт типа А. Два года назад такой асфальт положили на Ангарском мосту — и покрытие показывает себя очень хорошо. Сейчас этот тип асфальта укладываем на основных улицах Иркутска, где проходят дорожные работы», — рассказал Михаил Чайковский.

По информации руководителя МУПа, при изготовлении этого асфальта используются сверхпрочные инертные материалы, поэтому дорожное покрытие не продавливается, ведет себя надежно и при высоких, и при низких температурах. Михаил Чайковский также отметил, что качество асфальта во многом зависит от битума, поэтому на заводе осуществляется многоступенчатый контроль качества этого сырья.

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