Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
Водителю «заправили» 25 литров воздуха вместо бензина (видео)
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Ксения Собчак феноменально постройнела
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Памела Андерсон объяснила, почему американцы во всем винят Россию
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Боксер из России после поражение от украинца: «Не мой день»
Актер Этуш попал в больницу после отдыха в Италии
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Сколько денег оставили в Москве болельщики
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
13:12 (мск), источник: РИА Крым

Устарела: в 2022 году в Керчи выведут из работы Камыш-Бурунскую ТЭЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. С января 2022 года планируется начать вывод из эксплуатации Камыш-Бурунской ТЭЦ (Керчь) как морально устаревшей и экономически не эффективной. Об этом сообщил генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, компания не видит возможности сохранить объект, которому более 70 лет, в его нынешнем виде. Реконструировать ТЭЦ также не целесообразно, поскольку в Керчи утверждена схема теплоснабжения до 2031 года, которая предусматривает децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской ТЭЦ.

«До 2022 года мы продолжим нашу работу, поскольку жителей без тепла оставлять, безусловно, нельзя ни при каких обстоятельствах. Но с 2022 мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ», — цитирует Тараса Целого пресс-служба «КрымТЭЦ».

Гендиректор компании пообещал, что пока ТЭЦ и теплотрасса будут поддерживаться в работоспособном состоянии, но о замене оборудования и трубопроводов речи не идет.

В Керчи два основных поставщика тепловой энергии — ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» и АО «КрымТЭЦ». Тариф на поставку тепловой энергии населению для первого предприятия установлен на уровне 2677,67 рубля за гигакалорию (с НДС), для второго — 2335,14 рубля.

Все новости региона
 В Крыму обследуют затопленные корабли в Черном море
Минобороны поставит на воинский учет легковые авто россиян
Госдума приняла закон о повышении НДС
Пенсии хотят индексировать ежегодно с 1 января
Легковые автомобили россиян поставят на военный учет
Российская писательница признана лучшим фантастом Европы
МЧС обследует берег Крыма на взрывчатые и отравляющие вещества
"Роснефть" обнаружила "утечку" 89 млрд рублей
Из Стены Плача в Иерусалиме выпал стокилограммовый камень
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
Лучше брать сейчас. В России взлетят цены на технику Пора закупаться.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Улетели: сколько денег оставили в Москве иностранные болельщики
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Названы самые недорогие курорты Крыма
Курортник снял жилье у моря и попал в цыганский лагерь
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь