Ленобласть готовит новые мусорные полигоны

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, к 2022 году в области будет построено несколько мусорных полигонов, на которые возможно будет свозить более 1 млн тонн отходов в год. При этом все полигоны расположат на расстоянии не менее 4 км от населенных пунктов (при норме 1 км) и в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга.

Напомним, что недавно состоялось открытие нового мусорного полигона в Подпорожье. Общая площадь полигона составляет 10,5 гектара, он рассчитан на прием 100 тысяч кубометров отходов в год из населенных пунктов Подпорожского и Лодейнопольского районов.

Также в 2017 году в Ленобласти проведена реконструкция с увеличением мощностей существующих объектов размещения ТКО в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах, на территории полигонов во Всеволожском и Приозерском районах установлены мусоросортировочные комплексы. И уже запланировано создание пяти станций обработки отходов, расширение четырех действующих полигонов.

Для отходов, не подлежащих переработке, строится полигон в Кингисеппском районе, его предполагаемая площадь рассчитана на прием более 500 тысяч тонн мусора в год. На полигоне будет реализован инновационный комплекс компостирования, что в свою очередь, позволит сократить объемы захоронения отходов на 30% и больше.

В Выборгском районе также появится новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим комплексом, в данный момент администрация ведет поиски места под строительство, но к 2022 году полигон ТКО должен быть построен.