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13:00 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть готовит новые мусорные полигоны

В Ленобласти к уже имеющимся полигонам будет построено несколько новых площадок для переработки и размещения ТКО (твердых коммунальных отходов).

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, к 2022 году в области будет построено несколько мусорных полигонов, на которые возможно будет свозить более 1 млн тонн отходов в год. При этом все полигоны расположат на расстоянии не менее 4 км от населенных пунктов (при норме 1 км) и в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга.

Напомним, что недавно состоялось открытие нового мусорного полигона в Подпорожье. Общая площадь полигона составляет 10,5 гектара, он рассчитан на прием 100 тысяч кубометров отходов в год из населенных пунктов Подпорожского и Лодейнопольского районов.

Также в 2017 году в Ленобласти проведена реконструкция с увеличением мощностей существующих объектов размещения ТКО в Волховском, Всеволожском и Приозерском районах, на территории полигонов во Всеволожском и Приозерском районах установлены мусоросортировочные комплексы. И уже запланировано создание пяти станций обработки отходов, расширение четырех действующих полигонов.

Для отходов, не подлежащих переработке, строится полигон в Кингисеппском районе, его предполагаемая площадь рассчитана на прием более 500 тысяч тонн мусора в год. На полигоне будет реализован инновационный комплекс компостирования, что в свою очередь, позволит сократить объемы захоронения отходов на 30% и больше.

В Выборгском районе также появится новый мусорный полигон с мусороперерабатывающим комплексом, в данный момент администрация ведет поиски места под строительство, но к 2022 году полигон ТКО должен быть построен.

Напомним, единый региональный оператор по обращению с отходами должен появиться в Ленобласти не раньше 1 января 2019 года. Ранее мы сообщали, что мусорный рынок уже приглянулся госкорпорации «Ростех».

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