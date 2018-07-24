Крымское вино пришлось по вкусу китайцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Китайские бизнесмены намерены сотрудничать с Крымом в области сельского хозяйства и виноделия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Китайские бизнесмены намерены сотрудничать с Крымом в области сельского хозяйства и виноделия.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель
Сейчас бизнесмены знакомятся с крымской продукцией и изучают условия потенциального сотрудничества.
«Мы узнали о продукции сельского хозяйства и виноделия. У крымского вина есть свои особенности, его вкус подходит китайцам. К тому же цена на винодельческую продукцию для нас приемлемая», — сказал он.
По словам Фу Лэй, в качестве инвестпроектов они рассматривают и выращивание экологических продуктов, например, мяса. Также он не исключил, что китайские инвесторы могут вкладывать деньги и строительную отрасль.
«Китайцы планируют вкладывать в Крым. Полуостров рассматривается для инвестиций не только в отрасли виноделия. Мы можем построить на берегу моря дома, для китайских инвестиций это интересно», — сказал Фу Лэй, подчеркнув, что главный фактор для китайских бизнесменов — доверие.