Крымское вино пришлось по вкусу китайцам

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель китайско-российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань КНР) Фу Лэй.

Сейчас бизнесмены знакомятся с крымской продукцией и изучают условия потенциального сотрудничества.

«Мы узнали о продукции сельского хозяйства и виноделия. У крымского вина есть свои особенности, его вкус подходит китайцам. К тому же цена на винодельческую продукцию для нас приемлемая», — сказал он.

По словам Фу Лэй, в качестве инвестпроектов они рассматривают и выращивание экологических продуктов, например, мяса. Также он не исключил, что китайские инвесторы могут вкладывать деньги и строительную отрасль.