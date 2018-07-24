В Свердловской области управляющие компании массово лишаются лицензий

С начла 2018 года департамент Госжилстройнадзора региона выявил 26 управляющих компаний-банкротов. 12 компаний пришлось лишить лицензии через суд, три из них отказались от деятельности добровольно. Решение в отношении еще четырех УК будет принято в ближайшее время. Оставшиеся компании к управлению жилфондом еще не прибегали. Всего без надзора управляющей компании осталось 473 многоквартирных дома.