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14:35 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области управляющие компании массово лишаются лицензий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля, УралПолит.Ru. С начала года без лицензии остались 12 компаний.

Источник: УралПолит.ру

Многоквартирные дома в Свердловской области остаются без управления. Суд лишил права на осуществление деятельности 12 управляющих компаний.

Лицензии аннулированы у трех екатеринбургских компаний «СУЭРЖ-СК», «УК «Екатеринбург» и «Красный двор». В области свое существование прекратят «Городская объединенная компания» (Кушва), УК «ЖКХ» (Реж), «Управляющая компания Дзержинского района» (Нижний Тагил), УК «Веста» (Североуральск), УК «Магнитка» (Первоуральск), «Туринская управляющая компания» (Туринск), муниципальная управляющая компания «Уютный город» (Богданович), «УК Энергетик» и «Энергетик» (Нижняя Тура).

Основаниями для лишения лицензии управляющих компаний стали ненадлежащее исполнение обязанностей или признание УК банкротом.

С начла 2018 года департамент Госжилстройнадзора региона выявил 26 управляющих компаний-банкротов. 12 компаний пришлось лишить лицензии через суд, три из них отказались от деятельности добровольно. Решение в отношении еще четырех УК будет принято в ближайшее время. Оставшиеся компании к управлению жилфондом еще не прибегали. Всего без надзора управляющей компании осталось 473 многоквартирных дома.

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