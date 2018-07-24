В Свердловской области подорожал бензин

Источник: Nakanune.ru

За последнюю неделю подорожал один литр бензина АИ-92 и дизельное топливо, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 34 копейки. По данным УФАС на 22 июля он стоит 40 руб. 63 коп., а дизельное топливо поднялось на 27 коп — 44 руб. 25 коп. Стоимость АИ-95 осталась без изменений — 43 руб. 11 коп.

По данным ЦДУ ТЭК, в целом по России с 28 мая по 3 июня бензин АИ-92 подорожал на 0,59 руб./литр до 41,68 руб./литр, АИ-95 — на 0,58 руб./литр до 44,64 руб./литр.