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16:32 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области подорожал бензин

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области опубликовало новые данные по стоимости топлива в регионе.

Источник: Nakanune.ru

За последнюю неделю подорожал один литр бензина АИ-92 и дизельное топливо, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 34 копейки. По данным УФАС на 22 июля он стоит 40 руб. 63 коп., а дизельное топливо поднялось на 27 коп — 44 руб. 25 коп. Стоимость АИ-95 осталась без изменений — 43 руб. 11 коп.

По данным ЦДУ ТЭК, в целом по России с 28 мая по 3 июня бензин АИ-92 подорожал на 0,59 руб./литр до 41,68 руб./литр, АИ-95 — на 0,58 руб./литр до 44,64 руб./литр.

Повышение стоимости бензина началось практически сразу после выборов президента РФ. Во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил о том, что к сентябрю будут выработаны дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке топлива. Вместе с тем Минфин планирует внести в Госдуму проект о вводе экспортной пошлины на бензин, применять ее Правительство сможет в ручном режиме, в случае роста цен на внутреннем рынке, рассказал вчера министр энергетики Александр Новак.

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