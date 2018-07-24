Дворы 50 волгоградских многоэтажек будут благоустроены до конца года
Благоустройство пяти дворов Центрального района Волгограда проведёт МБУ «Северное». Оно отобрано по итогам открытого аукциона.
Благоустройство пяти дворов Центрального района Волгограда проведёт МБУ «Северное». Оно отобрано по итогам открытого аукциона.
Как сообщили РИАЦ в
«Северное» за последние три года, благодаря поддержке региона, обновило парк
Кроме того, новое дорожное покрытие появится и на дворовых территориях Ворошиловского, Кировского, Краснооктябрьского и Советского районов, на выполнение работ уже объявлены аукционы. В ходе реконструкции до конца этого года на всех объектах рабочие установят новые лавочки, урны, детские игровые комплексы, баскетбольные и волейбольные площадки, камеры видеонаблюдения, восстановят линии наружного освещения и приведут в порядок ливневую канализацию.
Всего в этом году благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обновление получат территории около 50 многоквартирных домов в разных районах Волгограда.
Помимо дворов в текущем году реконструируют семь общественных территорий, отобранных согласно пожеланиям горожан, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте 2018 года. Новый облик пешеходных зон проспекта Ленина и ул. Комсомольской уже радует волгоградцев, эти территории вошли в число первоочередных городских пространств.
До конца года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» городские власти благоустроят также площадку около памятника «Гаситель», склон поймы реки Царицы, сквер Пушкина и другие пространства. Обновление территорий станет продолжением системной работы властей города и региона по созданию в центре Волгограде масштабной рекреационной зоны, протянувшейся от поймы реки Царица вплоть до Мамаева Кургана. В нее уже вошли обновленная территория у музея «Россия. Моя история», набережная зона вдоль новой рокадной дороги, стадион «Волгоград Арена» и обустроенный рядом с ним парк Победы площадью свыше восьми гектаров. Такой комплексный подход позволяет создать в центре Волгограда единое городское пространство того уровня комфорта, которого достойны волгоградцы.
Комплексное развитие территорий и создание комфортных условий проживания были обозначены губернатором Андреем Бочаровым как одно из приоритетных направлений в долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. За последние три года в соответствии с поручениями главы региона в Волгограде преобразились свыше 15 парковых зон и около сотни дворов в разных районах.