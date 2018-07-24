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18:00 (мск), источник: РИАЦ

Дворы 50 волгоградских многоэтажек будут благоустроены до конца года

Благоустройство пяти дворов Центрального района Волгограда проведёт МБУ «Северное». Оно отобрано по итогам открытого аукциона.

Источник: РИАЦ

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, специалисты выполнят замену старого асфальтобетонного покрытия на новое, обновят люки, установят новые бордюры, а также оборудуют удобные бетонные съезды. Общая площадь покрытия составит свыше 24 тысяч квадратных метров. Гарантийный срок на выполненные работы — 4 года. В этот период все возможные изъяны, которые могут появиться на покрытии, подрядчики устраняют за свой счет в рамках гарантийного обслуживания.

«Северное» за последние три года, благодаря поддержке региона, обновило парк дорожно-строительной техники, в том числе получило новый асфальтобетонный завод. Это позволило ему наравне с крупными компаниями участвовать в работах по комплексному масштабному обновлению как дорог Волгограда, так и внутриквартальных проездов. В этом году предприятие также выполняет значительную часть работ по восстановлению дорожного полотна на городской улично-дорожной сети.

Кроме того, новое дорожное покрытие появится и на дворовых территориях Ворошиловского, Кировского, Краснооктябрьского и Советского районов, на выполнение работ уже объявлены аукционы. В ходе реконструкции до конца этого года на всех объектах рабочие установят новые лавочки, урны, детские игровые комплексы, баскетбольные и волейбольные площадки, камеры видеонаблюдения, восстановят линии наружного освещения и приведут в порядок ливневую канализацию.

Всего в этом году благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» обновление получат территории около 50 многоквартирных домов в разных районах Волгограда.

Помимо дворов в текущем году реконструируют семь общественных территорий, отобранных согласно пожеланиям горожан, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте 2018 года. Новый облик пешеходных зон проспекта Ленина и ул. Комсомольской уже радует волгоградцев, эти территории вошли в число первоочередных городских пространств.

До конца года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» городские власти благоустроят также площадку около памятника «Гаситель», склон поймы реки Царицы, сквер Пушкина и другие пространства. Обновление территорий станет продолжением системной работы властей города и региона по созданию в центре Волгограде масштабной рекреационной зоны, протянувшейся от поймы реки Царица вплоть до Мамаева Кургана. В нее уже вошли обновленная территория у музея «Россия. Моя история», набережная зона вдоль новой рокадной дороги, стадион «Волгоград Арена» и обустроенный рядом с ним парк Победы площадью свыше восьми гектаров. Такой комплексный подход позволяет создать в центре Волгограда единое городское пространство того уровня комфорта, которого достойны волгоградцы.

Комплексное развитие территорий и создание комфортных условий проживания были обозначены губернатором Андреем Бочаровым как одно из приоритетных направлений в долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. За последние три года в соответствии с поручениями главы региона в Волгограде преобразились свыше 15 парковых зон и около сотни дворов в разных районах.

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