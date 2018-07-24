Замглавы Госстроя Башкирии рассказал, как будут меняться цены на жилье
В ближайшие
В ближайшие
В ближайшие
«Это связано с началом первого периода работ по новому порядку, установленному федеральным законодательством, — прокомментировал Артем Васильевич. — Изменения регулируют работу со средствами дольщиков. Застройщикам, получившим разрешения на строительство в период с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года, придется размещать средства дольщиков на специальных счетах в определенном банке. Причём допуска к средствам у них не будет».
По словам чиновника, застройщикам придется изыскивать средства, необходимые для строительства, либо воспользоваться кредитом банка, в котором аккумулированы деньги дольщиков. Это и будет способствовать росту цен. В дальнейшем, по его мнению, ситуация должна нормализоваться, и рост цен на жилье будет ограничен инфляционными ожиданиями.
Как рассказал Артем Ковшов, в июне 2018 года, незадолго до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, застройщики проявили необычайную активность в получении разрешительной документации. Таким образом, на сегодня в Башкирии выдано «добро» на строительство более 400 многоквартирных домов, находящихся в разной степени готовности.
По данным Госстроя Башкирии, на сегодняшний день в республике статус проблемных имеют 95 объектов 27 застройщиков — это 4463 квартиры.