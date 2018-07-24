Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы у черты»: на Украине призвали заключить мир с Россией - СМИ
Дальнобойщик жестко наказал вора, который хотел слить топливо
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Во время урагана удалось заснять "явление Бога"
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец - СМИ
ВСУ атакует Донбасс тяжелой артиллерией - ЛНР
Главный купальник 60-х снова вошел в моду этим летом (фото)
Самый ненавистный вид мужских плавок (фото)
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:37 (мск), источник: АиФ Уфа

Замглавы Госстроя Башкирии рассказал, как будут меняться цены на жилье

В ближайшие полтора-два года существенного роста не предвидится.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие полтора-два года предпосылок для удорожания первичного жилья в республике нет, возможен лишь естественный инфляционный рост. Об этом сообщил 24 июля на пресс-завтраке «КоммерсантЪ-Башкортостан» замглавы Госстроя Башкирии Артем Ковшов.

По его словам, в дальнейшем в связи с изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве цены на «первичку» могут вырасти на 15%.

«Это связано с началом первого периода работ по новому порядку, установленному федеральным законодательством, — прокомментировал Артем Васильевич. — Изменения регулируют работу со средствами дольщиков. Застройщикам, получившим разрешения на строительство в период с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года, придется размещать средства дольщиков на специальных счетах в определенном банке. Причём допуска к средствам у них не будет».

По словам чиновника, застройщикам придется изыскивать средства, необходимые для строительства, либо воспользоваться кредитом банка, в котором аккумулированы деньги дольщиков. Это и будет способствовать росту цен. В дальнейшем, по его мнению, ситуация должна нормализоваться, и рост цен на жилье будет ограничен инфляционными ожиданиями.

Как рассказал Артем Ковшов, в июне 2018 года, незадолго до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, застройщики проявили необычайную активность в получении разрешительной документации. Таким образом, на сегодня в Башкирии выдано «добро» на строительство более 400 многоквартирных домов, находящихся в разной степени готовности.

По данным Госстроя Башкирии, на сегодняшний день в республике статус проблемных имеют 95 объектов 27 застройщиков — это 4463 квартиры.

Все новости региона
Как наука объясняет явление Казанской иконы Божией Матери?
Госдума приняла закон о повышении НДС
Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Израильская армия сбила сирийский самолет
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь