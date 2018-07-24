Замглавы Госстроя Башкирии рассказал, как будут меняться цены на жилье

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие полтора-два года предпосылок для удорожания первичного жилья в республике нет, возможен лишь естественный инфляционный рост. Об этом сообщил 24 июля на пресс-завтраке «КоммерсантЪ-Башкортостан» замглавы Госстроя Башкирии Артем Ковшов.

По его словам, в дальнейшем в связи с изменениями в федеральном законодательстве о долевом строительстве цены на «первичку» могут вырасти на 15%.

«Это связано с началом первого периода работ по новому порядку, установленному федеральным законодательством, — прокомментировал Артем Васильевич. — Изменения регулируют работу со средствами дольщиков. Застройщикам, получившим разрешения на строительство в период с 1 июля 2018 по 1 июля 2019 года, придется размещать средства дольщиков на специальных счетах в определенном банке. Причём допуска к средствам у них не будет».

По словам чиновника, застройщикам придется изыскивать средства, необходимые для строительства, либо воспользоваться кредитом банка, в котором аккумулированы деньги дольщиков. Это и будет способствовать росту цен. В дальнейшем, по его мнению, ситуация должна нормализоваться, и рост цен на жилье будет ограничен инфляционными ожиданиями.

Как рассказал Артем Ковшов, в июне 2018 года, незадолго до вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, застройщики проявили необычайную активность в получении разрешительной документации. Таким образом, на сегодня в Башкирии выдано «добро» на строительство более 400 многоквартирных домов, находящихся в разной степени готовности.