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19:04 (мск), источник: Uzdaily.uz

АО «Узбекнефтегаз» выходит на новые перспективы добычи газа

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — АО «Узбекнефтегаз» начало добывать газ из второй скважины нового участка, расположенного в Бердахском вале Устюртского региона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Uzdaily.uz

По словам директора ООО «Узнефтегазгеология» Гульмурода Мавлянова, ранее газ находили в основном в верхних и средних отложениях юрского возраста. И вот теперь специалистами АО «Узбекнефтегаз» найдено промышленное газоконденсатное месторождение «Куйи Сургиль» в нижнеюрских отложениях.

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Это вторая продуктивная скважина данного месторождения. Его продуктивность геологи предположили ранее, первый подтверждающий результат пришел в начале этого года после бурения первой скважины. Успех второй скважины подтверждает перспективы нового месторождения.

Закончив буквально бурение второй поисковой скважины, мы получили промышленный приток природного газа и газового конденсата, — говорит Гульмурод Мавлянов. Скважина глубокая, она пробурена более чем на 3600 м и по мнению специалистов расширяется продуктивный контур месторождения.

В настоящее время на скважине ведутся газоконденсатные исследования и в течении одного месяца будут завершены работы по испытанию возможно-продуктивных горизонтов.

Для дальнейшей разведки месторождения также ведется бурение третьей скважины и планируется бурение четвертой скважины.

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