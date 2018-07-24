АО «Узбекнефтегаз» выходит на новые перспективы добычи газа

Источник: Uzdaily.uz

По словам директора ООО «Узнефтегазгеология» Гульмурода Мавлянова, ранее газ находили в основном в верхних и средних отложениях юрского возраста. И вот теперь специалистами АО «Узбекнефтегаз» найдено промышленное газоконденсатное месторождение «Куйи Сургиль» в нижнеюрских отложениях.

Читайте также Узбекистан намерен построить новый газохимический комплекс

Это вторая продуктивная скважина данного месторождения. Его продуктивность геологи предположили ранее, первый подтверждающий результат пришел в начале этого года после бурения первой скважины. Успех второй скважины подтверждает перспективы нового месторождения.

Закончив буквально бурение второй поисковой скважины, мы получили промышленный приток природного газа и газового конденсата, — говорит Гульмурод Мавлянов. Скважина глубокая, она пробурена более чем на 3600 м и по мнению специалистов расширяется продуктивный контур месторождения.

В настоящее время на скважине ведутся газоконденсатные исследования и в течении одного месяца будут завершены работы по испытанию возможно-продуктивных горизонтов.