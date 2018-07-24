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19:25 (мск), источник: Publika.md

Сотрудники детсадов получат 500 леев прибавки к зарплате

Ряд категорий сотрудников дошкольных учебных учреждений мун. Кишинэу будут получать с 1 сентября надбавку к зарплате в размере 500 леев.

Источник: Publika.md

Решение в связи с этим было принято сегодня в ходе заседании Муниципального совета Кишинэу, передает Молдпрес.

Надбавку к зарплате будут получать следующие категории: няня, помощник воспитателя, повар, помощник повара, посудомойка, шеф-повар, кладовщик, медсестра и завхоз.

В настоящее время зарплата вспомогательного персонала в детских садах составляет от 1 110 до 1 360 леев.

Согласно проекту, сумма, необходимая для выплат надбавок к заработной платы будет покрыта за счет экономии средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на 2016 г. В связи с этим будет выделено 4,8 миллиона леев.

В 2017—2018 учебном году дефицит в дошкольных учебных учреждениях составил 1 018 сотрудников, из которых 578 — это вспомогательный персонал.

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