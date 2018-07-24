Сотрудники детсадов получат 500 леев прибавки к зарплате

Источник: Publika.md

Решение в связи с этим было принято сегодня в ходе заседании Муниципального совета Кишинэу, передает Молдпрес.

Надбавку к зарплате будут получать следующие категории: няня, помощник воспитателя, повар, помощник повара, посудомойка, шеф-повар, кладовщик, медсестра и завхоз.

В настоящее время зарплата вспомогательного персонала в детских садах составляет от 1 110 до 1 360 леев.

Согласно проекту, сумма, необходимая для выплат надбавок к заработной платы будет покрыта за счет экономии средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на 2016 г. В связи с этим будет выделено 4,8 миллиона леев.