Сотрудники детсадов получат 500 леев прибавки к зарплате
Ряд категорий сотрудников дошкольных учебных учреждений мун. Кишинэу будут получать с 1 сентября надбавку к зарплате в размере 500 леев.
Ряд категорий сотрудников дошкольных учебных учреждений мун. Кишинэу будут получать с 1 сентября надбавку к зарплате в размере 500 леев.
Решение в связи с этим было принято сегодня в ходе заседании Муниципального совета Кишинэу, передает Молдпрес.
Надбавку к зарплате будут получать следующие категории: няня, помощник воспитателя, повар, помощник повара, посудомойка,
В настоящее время зарплата вспомогательного персонала в детских садах составляет от 1 110 до 1 360 леев.
Согласно проекту, сумма, необходимая для выплат надбавок к заработной платы будет покрыта за счет экономии средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на 2016 г. В связи с этим будет выделено 4,8 миллиона леев.
В 2017—2018 учебном году дефицит в дошкольных учебных учреждениях составил 1 018 сотрудников, из которых 578 — это вспомогательный персонал.