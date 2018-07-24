Курс доллара превысил 63 рубля на заявлениях Трампа о вмешательстве в предстоящие выборы

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь, курс евро на фоне этих заявления в ходе торгов превышал 74 руб. По состоянию на 20:48 мск курс доллара вырос с начала торгов на 0,2% — до 63, 2 руб., курс евро — на 0,08%, до 73,82 руб.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что Россия якобы будет «очень упорно бороться», чтобы повлиять на предстоящие промежуточные выборы в США. При этом, по его словам, Москва будет поддерживать Демократическую партию.