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21:29 (мск), источник: RNS

Курс доллара превысил 63 рубля на заявлениях Трампа о вмешательстве в предстоящие выборы

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 63 руб. после заявления президента США Дональда Трампа о «влиянии» России на предстоящие выборы в Конгресс США.

ЦБ: $ 62.9235   -0.27 € 73.5261   -0.60 ММВБ: $ 63.2900   +0.23 € 73.9500   +0.19
Источник: РИА "Новости"

В свою очередь, курс евро на фоне этих заявления в ходе торгов превышал 74 руб. По состоянию на 20:48 мск курс доллара вырос с начала торгов на 0,2% — до 63, 2 руб., курс евро — на 0,08%, до 73,82 руб.

Ранее Трамп в своем Twitter заявил, что Россия якобы будет «очень упорно бороться», чтобы повлиять на предстоящие промежуточные выборы в США. При этом, по его словам, Москва будет поддерживать Демократическую партию.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в начале ноября 2018 года. Полностью будет переизбрана Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Также будут выборы 39 губернаторов штатов и территорий.

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