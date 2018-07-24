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22:12 (мск), источник: БЕЛТА

МАРТ проводит расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ проводит расследование по поводу одномоментного заметного роста цен на мясо птицы в Беларуси. Об этом в эфире телеканале «Беларусь 1» сообщил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

«В ходе мониторинга ценовой ситуации в июне-июле заметили, что цены на мясо птицы существенно выросли. Причем рост произошел за счет цены производителей. При тех же торговых надбавках производители увеличили цену и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. По отдельным торговым объектам цена на мясо птицы выросла до 28%. Таким образом одномоментно себя повели крупнейшие производители птицы, их порядка семи. Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне», — отметил Иван Вежновец. При этом он подчеркнул, что объективных факторов для повышения цен от производителей на таком уровне нет.

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«Такое единовременное повышение цен без объективных причин имеет все признаки ценового сговора. Поэтому на этой неделе мы издали соответствующий приказ и начали антимонопольное расследование в отношении крупнейших производителей. На текущий момент о наличии факта нарушения говорить не приходится — расследование только началось», — добавил замминистра.

Согласно законодательству, антимонопольное расследование для сбора данных может длиться до трех месяцев. «Но, понимая социальную ответственность и необходимость скорейшего решения вопроса, постараемся ускорить расследование», — сказал Иван Вежновец.

Если будет выявлен факт нарушения, материалы будут переданы в суд для дальнейшего привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Штраф может составить до 10% годовой выручки от реализации всей птицы.

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