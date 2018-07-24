МАРТ проводит расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы

«В ходе мониторинга ценовой ситуации в июне-июле заметили, что цены на мясо птицы существенно выросли. Причем рост произошел за счет цены производителей. При тех же торговых надбавках производители увеличили цену и отменили скидки, которые раньше предоставлялись. По отдельным торговым объектам цена на мясо птицы выросла до 28%. Таким образом одномоментно себя повели крупнейшие производители птицы, их порядка семи. Остальные, которые не занимают существенной доли на рынке, подтянулись за лидерами и подняли цены примерно на таком же уровне», — отметил Иван Вежновец. При этом он подчеркнул, что объективных факторов для повышения цен от производителей на таком уровне нет.