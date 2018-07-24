Белорусские айтишники и финансисты в июне стали беднее

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Зарплаты сотрудников сферы информационных технологий и финансистов в Беларуси снизились в июне, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Белстат во вторник опубликовал информацию об уровне средних зарплат в Беларуси в июне — она поднялась почти на десять рублей по сравнению с маем.

Sputnik изучил, в каких сферах изменились заработки наиболее заметно. Так, снизились доходы у айтишников — их средняя зарплата в июне равнялась 3653,1 рубля (в мае — 3717,2). Также стали меньше зарабатывать и финансисты — 1526,1 рубля вместо 1585,2.

В сфере производства компьютеров и периферийного оборудования зарплата также упала: в июне она составила 1279,7 рубля, хотя в мае была 1359,4.

Увеличились заметно доходы в лесоводстве и лесозаготовках — 934,4 рубля против 908,9 в мае. Заметно поднялась зарплата и в категории «оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт» — до 1357,2 рубля вместо 1322,6.