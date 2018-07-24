Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест. Разбираетесь ли вы в породах? Проверяем на кинособаках
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Исхудавшего Ивана Урганта не узнали поклонники
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Екатерина Климова показала всех четверых детей
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Тарасова отреагировала на смерть фигуриста Тена - СМИ
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
«Я на совещании в МЧС»: реакция губернатора на инцидент с дочерью
«Невыразимая трагедия»: в Греции объявлен траур
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
24 июля, источник: Sputnik.by

Белорусские айтишники и финансисты в июне стали беднее

Хотя почти во всех сферах средние зарплаты выросли, у самых «богатых» они в июне снизились.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Зарплаты сотрудников сферы информационных технологий и финансистов в Беларуси снизились в июне, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Белстат во вторник опубликовал информацию об уровне средних зарплат в Беларуси в июне — она поднялась почти на десять рублей по сравнению с маем.

Читайте также
До сих пор не «по 500»: зарплата белорусов в июне выросла

Sputnik изучил, в каких сферах изменились заработки наиболее заметно. Так, снизились доходы у айтишников — их средняя зарплата в июне равнялась 3653,1 рубля (в мае — 3717,2). Также стали меньше зарабатывать и финансисты — 1526,1 рубля вместо 1585,2.

В сфере производства компьютеров и периферийного оборудования зарплата также упала: в июне она составила 1279,7 рубля, хотя в мае была 1359,4.

Увеличились заметно доходы в лесоводстве и лесозаготовках — 934,4 рубля против 908,9 в мае. Заметно поднялась зарплата и в категории «оптовая и розничная торговля автомобилями, мотоциклами и их ремонт» — до 1357,2 рубля вместо 1322,6.

Средняя зарплата в сфере образования в июне снизилась на десять копеек до 657,2 рубля. В здравоохранении, наоборот, начали зарабатывать больше: 774,2 рубля вместо 731,1.

Все новости региона
 Греция в огне: 60 человек погибли из-за пожаров
'Это нормально', или Как брачные игры мотыльков прославили Витебск
Госдума приняла закон о повышении НДС
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
Экспертиза опровергла версию об отравлении Александра III
Ученые выяснили, как собаки реагируют на эмоции хозяев
Набравший 400 баллов на ЕГЭ ученик успешно сдал допэкзамен в МГУ
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
Какие «милые» животные на самом деле опасны для человека
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь