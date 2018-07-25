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03:27 (мск), источник: Известия

Средняя зарплата работников криптоиндустрии упала на 40%

Средняя зарплата специалистов, работающих в сфере блокчейна и криптовалют, в первом полугодии сократилась на 40%. Об этом свидетельствуют данные рекрутинговой платформы hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Так, в 2017 году зарплата PR-директора проекта в сфере криптоиндустрии достигала 800 тыс. рублей. Сегодня же она составляет 400 тыс. рублей. По-прежнему высоко оцениваются услуги разработчиков программного обеспечения. Меньше всего работодатели готовы платить аналитикам по ценным бумагам и менеджерам проектов — около 100 тыс. рублей в месяц.

По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в криптоиндустрии занято около 70 тыс. россиян. Всего в первые шесть месяцев было выставлено около 100 вакансий от компаний, работающих в данной сфере. Средняя зарплата оценивается в 169,5 тыс. рублей, хотя еще в конце 2017 года она достигала 292 тыс. рублей.

Эксперты объясняют снижение зарплат в этой отрасли охлаждением интереса к цифровым активам — если в декабре курс биткоина составлял $20 тыс., то в первом полугодии 2018 года его стоимость едва достигала $6 тыс.

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