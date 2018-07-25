Россияне стали больше оплачивать покупки безналом
К 2020 году половина россиян будут оплачивать свои покупки по безналичному расчету.
К 2020 году половина россиян будут оплачивать свои покупки по безналичному расчету.
Данный вид платежей считается самым удобным для потребителя, о чем свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении «Известий»).
Безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и
Кроме того, почти треть россиян пользуются бесконтактными способами оплаты, такими как пластиковые карты, смартфоны и даже браслеты.
Впрочем, карты считаются