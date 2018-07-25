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01:54 (мск), источник: Известия

Россияне стали больше оплачивать покупки безналом

К 2020 году половина россиян будут оплачивать свои покупки по безналичному расчету.

Источник: AP 2018

Данный вид платежей считается самым удобным для потребителя, о чем свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении «Известий»).

Безналичными платежами чаще пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), граждане в возрасте от 25 до 34 лет (52%), а также люди с высшим образованием (46%), свидетельствуют данные исследования.

Кроме того, почти треть россиян пользуются бесконтактными способами оплаты, такими как пластиковые карты, смартфоны и даже браслеты.

Впрочем, карты считаются все-таки более надежным средством.

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