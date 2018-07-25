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10:57 (мск), источник: Ведомости

Турецкая Enka отказалась от строительства транспортного узла на Павелецком вокзале

Структура группы МИЦ, компания «Стройкомплекс «Говорово», в апреле 2018 г. стала владельцем фирмы «ТПУ «Павелецкая», следует из выписки из ЕГРЮЛа. Последней, как ранее сообщалось в материалах правительства Москвы, принадлежат права на строительство многофункционального комплекса (МФК) с подземным паркингом общей площадью 42 000 кв. м на пересечении Дубининской улицы и Стремянного переулка.

В декабре 2016 г. принадлежащий городу «Мосинжпроект» продал ТПУ «Павелецкая» на открытых торгах. В них победила «дочка» турецкого девелопера Enka — «Энка ТЦ»: при стартовой цене за лот в 29,2 млн руб. она оказалась готова заплатить 315 млн руб. Предложения других участников аукциона были куда скромнее: 102 млн руб. от фирмы «Блиц-транс» (ее связывают с девелоперской группой «Садовое кольцо»), 59,5 млн руб. от «Айсберг оптим» (входит в «Ташир»), а «ТПУ-холдинг» (MR Group) заявил и вовсе 29,2 млн руб. Участвовала в торгах и группа МИЦ, но ее предложение стало лишь четверым — 59,3 млн руб.

«Энка ТЦ» действительно отказалась от возведения МФК на Дубининской улице, подтверждают два консультанта, работавших с ней, а также один из ее партнеров. По их словам, после тщательного просчета «дочка» турецкой компании сочла проект экономически невыгодным. На девелопера ТПУ ложится финансовая нагрузка по инвестициям в территорию вокзала и транзитного узла, что скорее всего и отпугнуло инвесторов, рассуждает директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько. Кроме того, по ее словам, будущий девелопер должен в том числе согласовать проект со структурами РЖД.

Запрос в «Энка ТЦ» остался без ответа, по указанным на ее сайте телефонам во вторник, 24 июля, никто не ответил. После отказа Enka ТПУ предлагался и другим участником торгов, но согласилась только МИЦ, говорят два консультанта, знакомых с проектом. Запрос в «Садовое кольцо» остался без ответа. Представители МИЦ и «Ташира» от комментариев отказались.

МИЦ изначально специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье и новой Москве. Правда, в последние годы группа активно покупает площадки и в пределах старой границы столицы. Сейчас она строит тут ЖК «Ландыши» на ул. Островитянова и комплекс «Барбарис» в Бибиреве. Запланированы также проекты в Печатниках и Хорошево-Мневниках. Сейчас общий портфель компании — около 5 млн кв. м. Основной акционер группы МИЦ — Андрей Рябинский. Он также является основателем крупнейшей в Европе промоутерской компании в сфере бокса «Мир бокса», у которой заключены контракты с боксерами Александром Поветкиным, Денисом Лебедевым, Григорием Дроздом и др.

Изначально на данном участке ТПУ «Павелецкая» предполагалось строительство административно-делового комплекса, т. е., по сути, офисов, знает директор по развитию бизнеса отдела стратегического консалтинга JLL Мария Дворецкая. Теперь же, по ее словам, там заявлены апартаменты и гостиница. При этом офисы в этом месте были бы востребованы, считает Дворецкая. С ней соглашается и Малахатько: зона Павелецкого вокзала, как и Белорусского, давно уже является сложившимся бизнес-кластером с большим количеством коммерческой недвижимости и одним из самых высоких пассажирским и транспортным трафиком. При этом, по ее словам, доля вакансии в качественных офисных комплексах в районе Павелецкого вокзала в 2 раза ниже, чем в бизнес-центрах рядом с Белорусским. Сейчас здесь свободно всего 7% площадей, из которых 4% приходится на класс А, а новых проектов не заявлено, соглашается Дворецкая. Отказ от делового центра в пользу апартаментов она объясняет привлекательной экономикой последних: продажа небольших апартаментов позволяет выйти на гораздо более быстрые сроки окупаемости. Дворецкая обращает внимание и на существующую конкуренцию апартаментов в районе, где расположены «Level Павелецкая», I’M на Шлюзовой набережной, «Резиденция Замоскворечье» и др.

Размещение гостиницы в этом месте также вызывает вопросы: конкуренция в зоне Павелецкого вокзала высока и существующее предложение охватывает все сегменты — от 5-звездочного Swissotel до экономичного Holiday Inn Express, отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

Инвестиции в строительство нового МФК управляющий партнер Colliers International Николай Казанский оценивает минимум в $63 млн.

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