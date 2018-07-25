Авиаторы накеросинили цены

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов весенний скачок цен на авиакеросин более чем на 20%. С 26 июля «Аэрофлот» повысит на 200−400 руб. топливный сбор на внутренних рейсах вслед за рядом иностранных перевозчиков. Другие российские авиакомпании пока не говорят об этом, но признают, что билеты неизбежно подорожают. В туристической отрасли ожидают, что при сохранении тенденции в зимнем сезоне стоимость авиабилетов в пакетных турах может вырасти на 10%.

«Аэрофлот» с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы (кроме «Победы», не находящейся под коммерческим управлением перевозчика), следует из письма перевозчика турагентам («Ъ» видел документ). Повышение составит 200 руб. на полетный сегмент для экономкласса и «комфорта» и 400 руб. для бизнес-класса. Рост может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев.

В OneTwoTrip и Biletix подтвердили получение письма. В Biletix говорят, что не планируют компенсировать рост сбора за свой счет, цены на билеты перевозчика вырастут на размер надбавок. Источники «Ъ» на туристическом рынке добавляют, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомили о росте топливных сборов на €20−40 на международных рейсах. В телеграмме Qatar Airways говорится о поэтапном повышении тарифов с 28 июня. «Если тенденция продолжится, то в зимнем сезоне билеты в пакетных турах могут подорожать на 10%», — считает собеседник «Ъ».

Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива.

О том, что авиакомпаниям придется компенсировать рост цен на авиакеросин, глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун еще 31 мая предупреждал вице-премьера Максима Акимова. АЭВТ просила дать «указание ФАС проанализировать ситуацию».

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин 10 июля в ответе на письмо АЭВТ пояснял, что на рост цен повлиял налоговый маневр в нефтяной отрасли, с 2016 года акцизы на авиатопливо выросли на 30% (на 700 руб. на тонну). Также, по его словам, на стоимости авиакеросина сказываются сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и ремонты на НПЗ. ФАС еженедельно проводит заседания биржевого комитета, ежедневно мониторит розничные, крупнооптовые цены и объемы продаж на бирже.

Служба выдала нефтяникам пять предостережений и восемь предупреждений с требованием не ущемлять права потребителей, компаниям направлены просьбы увеличить продажи топлива.

Замминистра энергетики Павел Сорокин 22 июня сообщал ФАС со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, что с начала года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4% (инфляция составила 1,7%). С середины июня 2017 года до июня 2018 года цены на НПЗ увеличились почти на 45% при росте потребительских цен на 2,4%. Для стабилизации ситуации на рынке нефтекомпании обязались продавать топливо в объемах, необходимых авиакомпаниям, стабилизировав цены на уровне начала июня, писал чиновник. По данным Росавиации, в июне авиакеросин подорожал в аэропортах в среднем на 2,7%, до 50,8 тыс. руб. за тонну, самый дорогой керосин был в камчатском Тигиле — 102 тыс. руб. без НДС за тонну, самый дешевый — в новосибирском Толмачево (33,3 тыс. руб.).

Однако пока далеко не все авиакомпании собираются увеличить топливный сбор. В «Северном ветре» и Azur Air «Ъ» заверили, что таких планов нет.

Президент «UTair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков заявил «Ъ», что для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень сбора. Если другие перевозчики его увеличат, то и UTair придется поступить так же. По его прогнозам, до конца года цены на авиакеросин «должны стабилизироваться на текущем уровне», но на цене билетов затраты перевозчиков на подорожавшее топливо к концу года скажутся сильнее, и во второй половине года стоимость билетов, возможно, вырастет на 2−4% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Господин Пермяков полагает, что это замедлит темпы роста перевозок в последнем квартале с 10% до 5−6%.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов отмечает, что авиакомпании иногда хеджируют цены на авиатопливо, но это может привести и к значительным убыткам, так как цена на нефть — «весьма спекулятивный фактор». Осенью, добавляет он, авиакомпаниям, возможно, придется повышать цены, что может привести к серьезной недозагрузке провозных емкостей.