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10:59 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Таунхаусы встраивают в Жилищный кодекс. Депутаты намерены урегулировать статус малоэтажки

Очередная попытка урегулировать статус таунхаусов и малоэтажных жилых комплексов предпринята депутатами — соответствующий законопроект планируется внести в ближайшие дни. Предполагается, что собственники будут выбирать из трех вариантов: непосредственное управление, ТСЖ или управляющая компания (УК). В отсутствии решения жители таунхаусов должны будут заняться управлением сами, а коттеджные поселки получат УК, выбранную муниципалитетом по итогам конкурса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В ближайшее время в Госдуму планируется внести законопроект, определяющий порядок управления таунхаусами и коттеджными поселками. Он разработан группой депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»). Сейчас Жилищный кодекс не содержит ни определения таких домов, ни правил управления ими. При этом на малоэтажные здания приходится до половины вводимого в РФ жилья — в 2017 году это 36,4 млн кв. м из общих 79,2 млн кв. м.

Блокированный дом (таунхаус), согласно документу — это здание не выше трех этажей, предназначенное для проживания одной семьи, оно имеет примыкающие стены с другими блокированными домами, а также непосредственный выход на участок. Малоэтажный жилой комплекс (по факту — коттеджный поселок) — это совокупность отдельно стоящих жилых домов (в том числе таунхаусов) не выше трех этажей, возведенных на одном или нескольких участках.

Для собственников малоэтажек предлагается на выбор три варианта управления общим имуществом: непосредственное управление, ТСЖ или специализированный потребительский кооператив, управляющая организация с лицензией на управление многоквартирными домами. Если собственники таунхаусов не смогут ничего выбрать, законопроект возлагает управление домом непосредственно на них. В случае с коттеджными поселками при отсутствии решения управление перейдет к УК (муниципалитет должен провести открытый конкурс для ее выбора). До проведения общего собрания управляет УК, у которой заключен договор с застройщиком. Как отмечает гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, «более логичным, возможно, было бы оставить по умолчанию УК от застройщика хотя бы на несколько лет, дав жильцам право поменять ее, если не устроит качество услуг». Пока идут ремонт и заселение, полагает эксперт, у нее также будет возможность вовремя устранить недостатки.

Как пояснил «Ъ» заместитель главы Минстроя Андрей Чибис, сейчас вопросы управления малоэтажными домами отдельно не регулируются, поэтому применяются гражданско-правовые отношения. «Группой лиц заключается договор с организацией, обслуживающей общую территорию и инфраструктуру, но зачастую возникают случаи, когда часть собственников не согласна с таким договором и его условиями», — говорит он. Андрей Чибис отмечает, что в законопроекте прописываются не только способы управления малоэтажными жилыми комплексами, но и правила проведения собраний собственников — с его принятием управление будет происходить в рамках жилищного законодательства.

Во фракции «Единой России» «Ъ» сообщили, что документ согласован с Минстроем. В самом министерстве уклонились от ответа на вопрос о наличии согласования. Отметим, это уже не первая попытка урегулировать правовой статус малоэтажки — в прошлом году другая группа депутатов вносила подобный законопроект, Минэкономики также разрабатывало собственные поправки в Жилищный кодекс.

Примечательно, что законопроект в основном совпадает с документом, разработанным ранее Минстроем. Ведомство опубликовало его в марте, однако проект получил отрицательное заключение в части оценки регулирующего воздействия. Так, Минэкономики увидело в документе риски возникновения избыточной финансовой нагрузки на предпринимателей, а также необоснованных запретов и ограничений. У ведомства вызвало вопросы положение о строительстве блокированных жилых домов — оно может осуществляться на одном общем земельном участке, при этом до их ввода в эксплуатацию каждый дом должен иметь свой отдельный участок. «Необходимость проводить такое межевание приведет к дополнительным затратам застройщиков — при расчете на 50 объектов блокированной жилой застройки, каждый из которых состоит из восьми домов, дополнительные расходы на межевание территории могут составить порядка 15 млн руб.», — подсчитало ведомство. Замечания Минэкономики не были учтены ни в доработанной Минстроем версии, ни в новом депутатском законопроекте.

Евгения Крючкова.

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