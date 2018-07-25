Хабаровчане учатся быть экономными

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, глава местной управляющей компании Алексей Болванович рассказал, что в 10 домах уже стоят двери, которые плотно закрываются и зимой сохраняют тепло. В будущем точно такие же появятся еще в 35 подъездах.

Сергей Кравчук рассказал и о другом способе сэкономить — установить счётчики с дистанционным управлением. Эти приборы передают данные о потреблении тепла, электричества и воды сразу на сервер ресурсного центра. Однако, чтобы они появились в каждом доме, озаботиться ими должны горожане. Так, например, произошло в посёлке имени Горького, где в пяти домах жильцы стали платить за ОДН в 2,5 раза меньше, чем раньше.