Хабаровчане учатся быть экономными

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Сергей Кравчук рассказал и о другом способе сэкономить — установить счётчики с дистанционным управлением. Эти приборы передают данные о потреблении тепла, электричества и воды сразу на сервер ресурсного центра. Однако, чтобы они появились в каждом доме, озаботиться ими должны горожане. Так, например, произошло в посёлке имени Горького, где в пяти домах жильцы стали платить за ОДН в 2,5 раза меньше, чем раньше.
Исполняющий обязанности мэра осмотрел также новый тип кровельного покрытия — мембранный. По его словам, если специально его не портить, простоять без ремонта такая крыша сможет 25 лет. Более того, такой тип материалов гораздо дешевле. В этом году с помощью фонда капитального ремонта в девятнадцати домах краевого центра подрядчики накроют крыши мембраной.