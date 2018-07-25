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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане учатся быть экономными

Вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук 24 июля рассказал, как некоторые хабаровчане экономят, устанавливая в жилых домах новые счётчики, кровлю и межтамбурные двери. По его словам, новые технологии позволяют горожанам тратить как можно меньше денег на общедомовые нужды, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, глава местной управляющей компании Алексей Болванович рассказал, что в 10 домах уже стоят двери, которые плотно закрываются и зимой сохраняют тепло. В будущем точно такие же появятся еще в 35 подъездах.

Сергей Кравчук рассказал и о другом способе сэкономить — установить счётчики с дистанционным управлением. Эти приборы передают данные о потреблении тепла, электричества и воды сразу на сервер ресурсного центра. Однако, чтобы они появились в каждом доме, озаботиться ими должны горожане. Так, например, произошло в посёлке имени Горького, где в пяти домах жильцы стали платить за ОДН в 2,5 раза меньше, чем раньше.

Исполняющий обязанности мэра осмотрел также новый тип кровельного покрытия — мембранный. По его словам, если специально его не портить, простоять без ремонта такая крыша сможет 25 лет. Более того, такой тип материалов гораздо дешевле. В этом году с помощью фонда капитального ремонта в девятнадцати домах краевого центра подрядчики накроют крыши мембраной.

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