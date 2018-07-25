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03:21 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморском крае детям-сиротам будут выделять жилищные сертификаты

Изменения будут рассмотрены в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

Администрацией Приморского края было принято решение о подачи изменений в федеральном законодательстве, которые позволяют решит вопросы выдачи жилья для детей-сирот. А именно- выдача сертификатов на покупку жилья.

Введение новых изменений поддержал комитет краевого парламента по социальной политике и защите прав граждан.

«Сертификаты являются очень выгодным вложением. Теперь не будет многогодовых очередей на получение квартир. Также это даст возможность многим лицам из нуждающейся категории, особенно тем, кто уже достиг 23-летнего возраста, решить проблему и получить жилье. Будет очень хорошо, если эта инициатива будет одобрена и в других регионах», — сообщили в ведомстве.

Ранее, жилищные сертификаты выдавали до 1 января 2015 года, но в связи с изменением федерального законодательства, такой механизм стал невозможным. На данный момент для нуждающихся предусмотрено лишь обеспечение жильём их специального фонда.

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