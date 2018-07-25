В Приморском крае детям-сиротам будут выделять жилищные сертификаты

Администрацией Приморского края было принято решение о подачи изменений в федеральном законодательстве, которые позволяют решит вопросы выдачи жилья для детей-сирот. А именно- выдача сертификатов на покупку жилья.

«Сертификаты являются очень выгодным вложением. Теперь не будет многогодовых очередей на получение квартир. Также это даст возможность многим лицам из нуждающейся категории, особенно тем, кто уже достиг 23-летнего возраста, решить проблему и получить жилье. Будет очень хорошо, если эта инициатива будет одобрена и в других регионах», — сообщили в ведомстве.