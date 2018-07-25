Более шести тонн нелегального алкоголя нашли в Иркутской области

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Разветвленную сеть по продаже фальсифицированного алкоголя ликвидировали в Иркутской области. Четырех участников нелегального бизнеса задержали, сообщает 25 июля пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В садоводстве «Протока», расположенном в Ангарске, так называемые бутлегеры использовали участок под нелегальную базу, где хранили различные горячительные напитки. Они организовывали оптовые закупки сомнительного спиртного, а затем распределяли его по более чем 40 розничным магазинам Иркутска, Братска, Усольского и Черемховского районов.

Во время 14 обысков было обнаружено более шести тонн спиртосодержащей жидкости, а также около двух миллионов рублей в различной валюте. На арест площадку поставили седельный тягач и три внедорожника, которые злоумышленники использовали в своей преступной деятельности.