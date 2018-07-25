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05:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Городу Тулун планируют присвоить статус территории опережающего развития

Это будет уже четвертая ТОСЭР в Иркутской области.

Правительство Иркутской области планирует создать в Тулуне территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

В областном правительстве уточнили, что это будет уже четвертая ТОСЭР после Усолья-Сибирского, Черемхово и Саянска.

По словам Орачевского, для деятельности ТОСЭР в области разработана необходимая нормативно-правовая база, в том числе предусматривающая пониженные налоговые ставки и тарифы по страховым платежам во внебюджетные фонды. Ожидается, что в состав ТОСЭР в Тулуне будут включены первый в Иркутской области завод стеклокомпозитов (ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов»), предприятие по переработке древесины и компания пищевой промышленности (выпуск колбасной продукции).

Резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями: нулевой ставкой по налогу на прибыль (подлежащих зачислению в федеральный бюджет) в течение первых пяти лет, пониженная ставка по налогу на прибыль (подлежащих зачислению в областной бюджет) — 0% в течение первых 5 лет, 10% в течение последующих пяти лет.

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