Городу Тулун планируют присвоить статус территории опережающего развития

Правительство Иркутской области планирует создать в Тулуне территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

В областном правительстве уточнили, что это будет уже четвертая ТОСЭР после Усолья-Сибирского, Черемхово и Саянска.

По словам Орачевского, для деятельности ТОСЭР в области разработана необходимая нормативно-правовая база, в том числе предусматривающая пониженные налоговые ставки и тарифы по страховым платежам во внебюджетные фонды. Ожидается, что в состав ТОСЭР в Тулуне будут включены первый в Иркутской области завод стеклокомпозитов (ООО «Тулунский завод стеклокомпозитов»), предприятие по переработке древесины и компания пищевой промышленности (выпуск колбасной продукции).