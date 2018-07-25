Городу Тулун планируют присвоить статус территории опережающего развития
Это будет уже четвертая ТОСЭР в Иркутской области.
Это будет уже четвертая ТОСЭР в Иркутской области.
Правительство Иркутской области планирует создать в Тулуне территорию опережающего
В областном правительстве уточнили, что это будет уже четвертая ТОСЭР после
По словам Орачевского, для деятельности ТОСЭР в области разработана необходимая
Резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями: нулевой ставкой по налогу на прибыль (подлежащих зачислению в федеральный бюджет) в течение первых пяти лет, пониженная ставка по налогу на прибыль (подлежащих зачислению в областной бюджет) — 0% в течение первых 5 лет, 10% в течение последующих пяти лет.