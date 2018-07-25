Китайцы построят в Славянке зерновой терминал

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Как рассказал представитель зарубежной стороны, группа компаний ООО «Порт Хэбэй» — государственная корпорация, которая представляет собой комплекс предприятий, занимающихся строительством, развитием, ведением хозяйственной деятельности, управлением, а также финансированием портов в Китае. В состав акционеров ООО «Порт Хэбэй» входят 52 инвестиционные компании. На сегодняшний день это самое крупное в мире предприятие в области перевозки насыпных грузов. Мощность компании достигает 400 миллионов тонн, а общий объем прибыли предприятия превышает 3 миллиарда юаней в год.

«Цель нашего визита — продвижение проекта по созданию зернового терминала в Славянке. Наша компания выражает огромное желание сотрудничать с компанией “Беркут” по строительству специализированного грузового терминала. На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тысяч тонн. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно», — рассказал Кун Дэбяо.

По его словам, по окончании строительства терминал станет важным транспортным узлом для развития импортно-экспортного товарооборота между Россией и Китаем и позволит перегружать не только зерно, но и топливные пеллеты.

«Этот проект будет, безусловно, очень рентабельным. Он будет стимулировать торговлю зерном на Дальнем Востоке и способствовать развитию производства топливных гранул. Также проект будет продвигать строительство экономического коридора Китай — Монголия — Россия», — сказал он.

Кун Дэбяо добавил, что компания уже начала работу над проектом. В частности, в данный момент по приглашению инвесторов специалисты крупнейшей транспортной корпорации Китая China Communications Construction Corporation (СССС) приступили к исследованиям, необходимым для проектирования терминала.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский край заинтересован в создании зернового комплекса в Славянке, и заверил партнеров, что Администрация региона готова оказывать им всяческое содействие. Вместе с тем, глава региона обратил внимание инвесторов на необходимости предварительной проработки вопроса о загрузке портовых мощностей.

«Важно, чтобы была грузовая база. Из Приморья в скором времени пойдет на экспорт мясо и, возможно, соя. Но самое главное — какой объем транзита вы дадите», — обозначил глава края.

По словам Кун Дэбяо, инвесторы рассчитывают перегружать зерно из провинций Хэйлунцзян и Цзилинь, также импортировать из регионов Дальнего Востока. Пока объем производимой сельхозпродукции в этой части России не очень велик, однако территория активно развивается, поэтому в будущем специалисты рассчитывают увеличить объем транзопераций.

«Мы бы хотели добиться объема перевалки в 2 миллиона тонн», — отметил Кун Дэбяо.

Также стороны обсудили развитие сопутствующей инфраструктуры, необходимой для успешной работы терминала. В частности, речь шла о строительстве и реконструкции участков железных дорог, связывающих Славянку с китайской территорий. Отмечено, что ООО «Порт Хэбэй» намерена участвовать в том числе в развитии логистической составляющей проекта.

Напомним, ранее группа компаний «Порт Хэбэй» уже проявляла интерес к строительству портовой инфраструктуры Приморья, связанной с объединением концепции международного транспортного коридора «Приморье-1» и китайской концепции «Один пояс — Один путь». В ходе третьего Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в сентябре прошлого года, компания заключила соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых промышленных кластеров с Владивостокским морским торговым портом.