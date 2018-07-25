Новое решение по делу хабаровского «Счастья» вынесет суд в конце июля

Источник: Губерния онлайн

Вчера, 24 июля, в Арбитражном суде по ДФО состоялось очередное заседание по поводу «замороженного» хабаровского торгового комплекса «Счастье» на улице Серышева. Судья выслушал позиции сторон и объявил перерыв. Свое решение он огласит на следующей неделе, 31 июля. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в юридическом отделе компании-застройщика.

«Вчера состоялся суд уже третьей инстанции по кассационной жалобе краевого УФСИН. Наши оппоненты настаивают, что наш объект — самовольная постройка, которую мы должны снести за свой счет. Мы, в свою очередь, продолжаем отстаивать свои интересы. Арбитражный суд ДФО вынесет свое окончательное решение в следующий вторник», — рассказал начальник юридического отдела ООО «Управление инвестиционных программ».

Представитель УИП подчеркнул, что любая из сторон сможет обжаловать решение в Верховном суде.