Новое решение по делу хабаровского «Счастья» вынесет суд в конце июля
Если стороны останутся недовольны, судьбу долгостроя будет решать Верховный суд.
Если стороны останутся недовольны, судьбу долгостроя будет решать Верховный суд.
Вчера, 24 июля, в Арбитражном суде по ДФО состоялось очередное заседание по поводу «замороженного» хабаровского торгового комплекса «Счастье» на улице Серышева. Судья выслушал позиции сторон и объявил перерыв. Свое решение он огласит на следующей неделе, 31 июля. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в юридическом отделе
«Вчера состоялся суд уже третьей инстанции по кассационной жалобе краевого УФСИН. Наши оппоненты настаивают, что наш объект — самовольная постройка, которую мы должны снести за свой счет. Мы, в свою очередь, продолжаем отстаивать свои интересы. Арбитражный суд ДФО вынесет свое окончательное решение в следующий вторник», — рассказал начальник юридического отдела ООО «Управление инвестиционных программ».
Представитель УИП подчеркнул, что любая из сторон сможет обжаловать решение в Верховном суде.
Напомним, разбирательства по поводу стройки «Счастья» напротив СИЗО № 1 идут с 2015 года. Служба исполнения наказаний добивается признания торгового центра самостроем. В феврале 2018 года Арбитражный суд края обязал застройщика — ООО «УИП» — снести почти завершенное здание за свой счет. Застройщик обжаловал это решение и выиграл процесс. Руководство управления ФСИН не сдалось и решило продолжить спор уже в окружном суде.