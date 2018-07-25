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05:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Новое решение по делу хабаровского «Счастья» вынесет суд в конце июля

Если стороны останутся недовольны, судьбу долгостроя будет решать Верховный суд.

Источник: Губерния онлайн

Вчера, 24 июля, в Арбитражном суде по ДФО состоялось очередное заседание по поводу «замороженного» хабаровского торгового комплекса «Счастье» на улице Серышева. Судья выслушал позиции сторон и объявил перерыв. Свое решение он огласит на следующей неделе, 31 июля. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказали в юридическом отделе компании-застройщика.

«Вчера состоялся суд уже третьей инстанции по кассационной жалобе краевого УФСИН. Наши оппоненты настаивают, что наш объект — самовольная постройка, которую мы должны снести за свой счет. Мы, в свою очередь, продолжаем отстаивать свои интересы. Арбитражный суд ДФО вынесет свое окончательное решение в следующий вторник», — рассказал начальник юридического отдела ООО «Управление инвестиционных программ».

Представитель УИП подчеркнул, что любая из сторон сможет обжаловать решение в Верховном суде.

Напомним, разбирательства по поводу стройки «Счастья» напротив СИЗО № 1 идут с 2015 года. Служба исполнения наказаний добивается признания торгового центра самостроем. В феврале 2018 года Арбитражный суд края обязал застройщика — ООО «УИП» — снести почти завершенное здание за свой счет. Застройщик обжаловал это решение и выиграл процесс. Руководство управления ФСИН не сдалось и решило продолжить спор уже в окружном суде.

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