Вылов камбалы и трески увеличили рыбаки Приморья
Приморские рыбаки выбрали почти всю квоту на камбалу, добыв более 6,5 тысяч тонн этой рыбы.
Приморские рыбаки выбрали почти всю квоту на камбалу, добыв более 6,5 тысяч тонн этой рыбы.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, вылов камбалы и трески увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 1,4 тысячи тонн и 2 тысячи тонн соответственно.
«Приморские рыбаки добыли более 6,5 тысяч тонн камбалы, освоив квоты на 98%. Трески выловлено более 10 тысяч тонн, квоты освоены на 65%», — проинформировали в ведомстве.
«Приморские рыбаки вылавливают почти треть всей рыбы на Дальнем Востоке и пятую часть общероссийского объема», — добавил заместитель главы региона.
«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.
Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.