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06:14 (мск), источник: НИА Владивосток

Вылов камбалы и трески увеличили рыбаки Приморья

Приморские рыбаки выбрали почти всю квоту на камбалу, добыв более 6,5 тысяч тонн этой рыбы.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, вылов камбалы и трески увеличился по сравнению с прошлым годом почти на 1,4 тысячи тонн и 2 тысячи тонн соответственно.

«Приморские рыбаки добыли более 6,5 тысяч тонн камбалы, освоив квоты на 98%. Трески выловлено более 10 тысяч тонн, квоты освоены на 65%», — проинформировали в ведомстве.

Вице-губернатор Валентин Дубинин подчеркнул, что на сегодняшний день Приморский край является одним из регионов-лидеров в развитии отрасли рыболовства Дальнего Востока.

«Приморские рыбаки вылавливают почти треть всей рыбы на Дальнем Востоке и пятую часть общероссийского объема», — добавил заместитель главы региона.

Отметим, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.

«Одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», — обозначил Андрей Тарасенко.

Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля.

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