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08:00 (мск), источник: Profinance.kz

Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан

Кроме этого, страна наладит поставки своей продукции еще в одну страну ЕАЭС.

Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан до конца 2018 года, сообщил агентству Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

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«До конца 2018 года мы ожидаем начала экспорта вина в Казахстан. Также мы ожидаем расширения экспорта в прибалтийские страны, Украину и Белоруссию, которые являются потенциально большими рынками для сбыта азербайджанского вина», — сказал Мадатов.

Он также отметил, что экспорт вина из Азербайджана в страны Балтии, Украину и Белоруссию в настоящее время осуществляется в небольших объемах.

По словам Мадатова, компании, производящие и экспортирующие вино, регулярно закупают новые технологии для улучшения и расширения производства, в течение следующих двух месяцев в Азербайджане планируется открытие новых предприятий по производству вина.

Отметим, что согласно Государственной программе развития виноделия на 2018−2025 годы, утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, страна планирует в пять раз увеличить экспорт вина к 2025 году.

Источник:kapital.kz.

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