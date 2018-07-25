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07:48 (мск), источник: Zakon.kz

В РК инфляция составила 2,6% с начала года

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,9% и находится внутри целевого коридора Национального Банка.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в июне 2018 года инфляция составила 0,2%, с начала года — 2,6% (за январь-июнь 2017 года — 3,7%). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

«Годовая инфляция сложилась на уровне 5,9% и находится внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5−7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,4%, на продовольственные товары и платные услуги — на 4,2% и 5,5%, соответственно», — говорится в сообщении.

В июне 2018 года инфляционные ожидания населения остались без изменений. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6%.

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