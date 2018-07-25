В РК инфляция составила 2,6% с начала года

«Годовая инфляция сложилась на уровне 5,9% и находится внутри целевого коридора Национального Банка на конец 2018 года 5−7%. В структуре инфляции цены в годовом выражении на непродовольственные товары повысились на 8,4%, на продовольственные товары и платные услуги — на 4,2% и 5,5%, соответственно», — говорится в сообщении.