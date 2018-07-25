Трамп предложил Евросоюзу одновременно с США отказаться от таможенных пошлин

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись в Twitter главы Белого дома.

Трамп написал, что 25 июля, когда представители ЕС приедут в Вашингтон, у него будет для них предложение об отмене США и Евросоюзом всех пошлин, бартеров и субсидий. По мнению президента США, эти меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле.