Трамп предложил Евросоюзу одновременно с США отказаться от таможенных пошлин
По мнению президента США, эти меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле.
По мнению президента США, эти меры приведут к свободному рынку и справедливой торговле.
25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп предложил властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на запись в Twitter главы Белого дома.
Сегодня Дональд Трамп проведет в Вашингтоне переговоры с главой Еврокомиссии