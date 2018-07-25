Расходы казахстанцев на покупку доллара выросли в 2,4 раза

Источник: Tengrinews

По данным финансового регулятора, в минувшем в июне 2018 года население купило наличную иностранную валюту на 159,3 миллиарда тенге на нетто-основе.

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Как сообщается, основной объем расходов был направлен на покупку долларов — 50,1 процента или 79,9 миллиарда тенге, российских рублей — 36,2 процента или 57,7 миллиарда тенге, евро — 12,9 процента или 20,6 миллиарда тенге.

«По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 30,8 процента (расходы на покупку долларов увеличились в 2,4 раза, расходы на покупку евро и российского рубля уменьшились на 21,3 процента и 6,5 процента, соответственно)», — говорится в релизе.

Также сообщается, что в июне 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,73−341,31 тенге за доллар. На конец июня 2018 года биржевой курс тенге к доллару составил 341,08 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 3,6 процента (с начала года ослабление на 2,6 процента).