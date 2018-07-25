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08:13 (мск), источник: Tengrinews

Расходы казахстанцев на покупку доллара выросли в 2,4 раза

В июне был зафиксирован рост расходов казахстанцев на покупку иностранной валюты, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

ЦБ: $ 62.9235   -0.27 € 73.5261   -0.60 ММВБ: $ 63.3200   +0.26 € 73.9975   +0.24
Источник: Tengrinews

По данным финансового регулятора, в минувшем в июне 2018 года население купило наличную иностранную валюту на 159,3 миллиарда тенге на нетто-основе.

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Как сообщается, основной объем расходов был направлен на покупку долларов — 50,1 процента или 79,9 миллиарда тенге, российских рублей — 36,2 процента или 57,7 миллиарда тенге, евро — 12,9 процента или 20,6 миллиарда тенге.

«По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы увеличились на 30,8 процента (расходы на покупку долларов увеличились в 2,4 раза, расходы на покупку евро и российского рубля уменьшились на 21,3 процента и 6,5 процента, соответственно)», — говорится в релизе.

Также сообщается, что в июне 2018 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 330,73−341,31 тенге за доллар. На конец июня 2018 года биржевой курс тенге к доллару составил 341,08 тенге за доллар, ослабнув за месяц на 3,6 процента (с начала года ослабление на 2,6 процента).

«В июне 2018 года общий объем операций по валютной паре KZT/USD составил 16,9 миллиарда долларов (увеличение за месяц на 17,9 процента), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже — 3 миллиарда долларов (снижение за месяц на 3 процента), объем операций на внебиржевом валютном рынке — 13,9 миллиарда долларов (увеличение за месяц на 23,7 процента). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил 9 миллиардов долларов, увеличившись на 10,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 65,1 процента (72,9 процента в мае 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке», — заключили в Нацбанке.

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