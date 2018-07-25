Более 400 дольщиков должны получить новые квартиры в Ростове

Ранее в региональную службу государственного строительного надзора Ростовской области от компании «ЮгСтройИнвест» поступило заявление переселить дольщиков в квартиры ЖК «Красный Аксай» и на ул. Вересаева. Сейчас администрацией ведется прием заявлений, затем их передадут застройщику, который примет решение о заселении.

Напомним, что глава Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, в котором говорится, что дольщики могут получить взамен своего долгостроя квартиру в другом доме. В обмен на новое жилье участники долевого строительства уступают свои права на недостроенные квартиры муниципалитету, который затем передает их инвесторам и позволяет им застраивать земли собственными проектами.

«С одной стороны — это правильно. Но с другой, дольщиков опять ущемляют, ведь жилье будут предоставлять по социальным нормам. Например, если человек купил трехкомнатную квартиру в 70 и более кв. м, то по соцнормам он получит жилье в 54 кв. м. А если люди приобретали студию в 24 кв. м, им не выдадут положенных 33 кв м», — рассказала «Ъ-Юг» координатор объединенной рабочей группы «Обманутых дольщиков и пайщиков Ростовской области» Ирина Власова.