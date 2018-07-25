Минск и Мурманск может связать прямой авиарейс

Она подчеркнула, что Минск и Мурманск, являющиеся городами-побратимами, связывают плотные связи во многих сферах. И поэтому открытие прямого рейса было бы логичным. Мы предложили мурманчанам выбрать, прямой рейс с каким городом они хотели бы получить. И люди выбрали Минск. Потому что любят его и Беларусь, любят там отдыхать. Сейчас ведется обсуждение, — сказала губернатор Мурманской области.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, комментируя перспективы появления прямого авиарейса, дополнила корреспонденту sb.by:

— Между Мурманском и Минском большое расстояние, но эти города очень многое сближает: взаимодействие в экономике, родственные связи между людьми, туризм. И поэтому это направление, которое в свое время существовало, было бы востребованным. Впрочем, говорить о конкретных сроках пока рано. Сейчас ведутся переговоры, представители авиакомпаний и аэропортов рассчитывают потенциальный пассажиропоток, чтобы понять, как и в какие сроки можно открыть это направление.