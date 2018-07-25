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11:02 (мск), источник: БЕЛТА

Уборку зерновых в Могилевской области сдерживают дожди и переувлажненная почва

Убрано пока только 1173 га. Урожайность составила 26,5 ц/га.

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25 июля, Могилев /Сергей Кулягин — БЕЛТА/. В Могилевской области уборку зерновых сдерживают дожди и переувлажненная почва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

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Убрано пока только 1173 га. Урожайность составила 26,5 ц/га. Предстоит убрать зерновые с площади более 320 тыс. га. «Хотя в регионе все готово, чтобы начать массово уборочную кампанию, но полевые работы сдерживает неблагоприятная погода. Из-за дождей поля, как и зерновые, переувлажнены, не везде техника может работать».

К уборке зерновых в Могилевской области приступили пока только семь районов из двадцати одного: Бобруйский, Глусский, Осиповичский, Быховский, Кировский, Мстиславский и Шкловский. «Главное теперь оперативно убрать зерновые, не допустить, чтобы они перестояли, и таким образом минимизировать потери», — отметили в комитете. Сильные дожди положили некоторые посевы. «Но это не создаст проблем, поскольку все комбайны, которые будут задействованы в уборочной, укомплектованы стеблеподъемниками», — пояснили специалисты.

На уборке зерновых в области всего будут задействовано 1264 комбайна. При этом нагрузка на комбайн составит около 270 га, что при благоприятных погодных условиях позволит убрать урожай за 16−17 дней. В районах области будут работать 417 зерносушильных комплексов и зерносушилок, а также 25 сушильных комплексов на комбинатах хлебопродуктов. Их суммарная мощность позволит перерабатывать более 108 тыс. т зерна в сутки.

Для отвозки зерна от комбайнов задействуют 1120 автомобилей, из них 49 привлекут из промышленных предприятий и организаций в городах и райцентрах области. Выполнение всего комплекса работ потребует привлечения 4953 механизаторов. В хозяйствах имеется 4254, а недостающие 699 человек привлечены из предприятий, организаций, учебных заведений, а также за счет перевода специалистов с других сельхозработ.

«Прогнозы на урожай делать пока рано, многое будет зависеть от погодных условий. Тем не менее, рассчитываем в нынешнем году собрать урожай зерновых не меньший, чем в прошлом, — около 1,1 млн т в амбарном весе», — сказали в облисполкоме.

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