Мусоросжигательный завод отдадут Приморскому краю

Источник: VLADNEWS

Спецзавод № 1 хотят передать из собственности Владивостока в собственность Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской думы. Такое решение было принято 25 июля на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности представительного органа.

Первый заместитель главы города Владивостока Екатерина Химич пояснила, что в госсобственность Приморского края предлагается передать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Спецзавод № 1».

Отметим, что предприятие в основном принимает бытовые и производственные отходы, которые в дальнейшем перерабатывает и утилизирует.