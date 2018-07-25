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11:13 (мск), источник: VLADNEWS

Мусоросжигательный завод отдадут Приморскому краю

Так решили депутаты думы города Владивостока.

Источник: VLADNEWS

Спецзавод № 1 хотят передать из собственности Владивостока в собственность Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской думы. Такое решение было принято 25 июля на заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности представительного органа.

Первый заместитель главы города Владивостока Екатерина Химич пояснила, что в госсобственность Приморского края предлагается передать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Спецзавод № 1».

Отметим, что предприятие в основном принимает бытовые и производственные отходы, которые в дальнейшем перерабатывает и утилизирует.

Так, такая деятельность относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов России. И именно для реализации полномочий органами госвласти Приморья и было принято решение о передаче.

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