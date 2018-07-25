Мусоросжигательный завод отдадут Приморскому краю
Так решили депутаты думы города Владивостока.
Так решили депутаты думы города Владивостока.
Спецзавод № 1 хотят передать из собственности Владивостока в собственность Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Первый заместитель главы города Владивостока Екатерина Химич пояснила, что в госсобственность Приморского края предлагается передать имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия «Спецзавод № 1».
Отметим, что предприятие в основном принимает бытовые и производственные отходы, которые в дальнейшем перерабатывает и утилизирует.
Так, такая деятельность относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов России. И именно для реализации полномочий органами госвласти Приморья и было принято решение о передаче.