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18:52 (мск), источник: РИА Недвижимость

Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов

Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов, сообщил в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах. Для Москвы это очень острая проблема. Для нас она очень значимая, учитывая, что апартаменты — это 20−30% от ввода жилья. Это надо довести до логического завершения», — объяснил заммэра.

Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания.

Также, по мнению Хуснуллина, необходимо доработать механизм, который должен работать в случае невыполнения застройщиком своих обязательств ускоренного банкротства. «У нас появились определенные полномочия, но мы считаем, что те процедуры, которые существуют по части банкротства, очень длительные», — сказал Хуснуллин.

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