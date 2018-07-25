Власти Москвы настаивают на законодательном решении вопроса апартаментов

«Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах. Для Москвы это очень острая проблема. Для нас она очень значимая, учитывая, что апартаменты — это 20−30% от ввода жилья. Это надо довести до логического завершения», — объяснил заммэра.
Ранее Минстрой РФ подготовил законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания.
Также, по мнению Хуснуллина, необходимо доработать механизм, который должен работать в случае невыполнения застройщиком своих обязательств ускоренного банкротства. «У нас появились определенные полномочия, но мы считаем, что те процедуры, которые существуют по части банкротства, очень длительные», — сказал Хуснуллин.