Волгоградская область стала образцом в реализации проектов развития

Источник: РИАЦ

Опыт региона по реализации проектов развития, получивший высокую оценку, распространяется по всей России.

Первый из отмеченных проектов успешно реализуется в формате государственно-частного партнерства — это проект модернизации централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, обновления коммунальной инфраструктуры, повышения качества и надежности поставки ресурсов на основе концессионной модели. Создание «Концессий водоснабжения» в Волгограде признано передовым опытом, сегодня эта практика внедряется в Камчатском крае, Ульяновской области, Республике Бурятия и Удмуртской Республике.

Еще одна уникальная инициатива родилась в Урюпинске. Проект «Школа общественной активности» направлен на повышение социальной активности и реализацию потенциала людей старшего возраста. Эта практика востребована в Сахалинской, Ульяновской и Калининградской областях.

Со своей стороны, регион заключил соглашение с АСИ о внедрении ряда инициатив других субъектов РФ на своей территории. Волгоградская область внедряет у себя девять практик из сборника «Магазин верных решений». В трех городских округах — Волжском, Камышине и Михайловке — планируется использовать предложения в сферах благоустройства территорий, повышения инвестиционной привлекательности территорий, создания комфортных условий проживания. К примеру, в Волжском и Михайловке планируется внедрить практики Смоленской области по энергосбережению и повышению эффективности использования социальными объектами тепловой энергии.

Комплексное развитие территорий является одним из приоритетов долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым. Так, только в сфере благоустройства за это время реализовано 156 проектов в 127 муниципалитетах. Работы идут как в городах, так и в сельских поселениях — комфортные условия для проживания людей и развития территорий должны быть созданы вне зависимости от удаленности населенных пунктов от областного центра.