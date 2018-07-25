Алферов: госорганы Казахстана стали закупать вдвое меньше иномарок

Доля автомобилей иностранного происхождения в общей структуре госзакупок сократилась с 12% по итогам первого полугодия в прошлом году до 5% по итогам шести месяцев этого года. Иными словами, сегодня лишь каждый 20-ый автомобиль, приобретаемый госструктурами, имеет иностранное происхождение, — сказал Алферов на пресс-конференции в среду.