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14:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Алферов: госорганы Казахстана стали закупать вдвое меньше иномарок

Сколько иностранных автомобилей, закупленных на государственные деньги, ездит по дорогам страны, рассказал председатель совета директоров Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

Источник: Sputniknews.kz

Доля автомобилей иностранного происхождения в общей структуре госзакупок сократилась с 12% по итогам первого полугодия в прошлом году до 5% по итогам шести месяцев этого года. Иными словами, сегодня лишь каждый 20-ый автомобиль, приобретаемый госструктурами, имеет иностранное происхождение, — сказал Алферов на пресс-конференции в среду.

Говоря о конкретных моделях и цифрах, Алферов сообщил, что самые дорогие автомобили приобретены РГП «Казахавтодор» и комитетом автомобильных дорог министерства транспорта: ими закуплено два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью более 27 миллионов тенге каждый.

Какой автомобиль является «бестселлером» в сельской местности Казахстана, слушайте в аудиофайле.

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