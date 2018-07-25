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14:27 (мск), источник: РИА Новости

На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Водоканалы Киева будут потреблять необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор, импортированный из Узбекистана, заявил в среду во время селекторного совещания вице-премьер Украины Геннадий Зубко.

Источник: РИА Новости

Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с остановкой работы завода «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в стране.

«ДнепрАзот» заявлял, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема.

Предприятие 20 июля сообщило, что возобновляет производство хлора, по данным одного из региональных водоводов, «ДнепрАзот» теперь повышает цены в пять раз.

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«Мы приступили к импортным поставкам (хлора — ред.) из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять (хлор — ред.) из Узбекистана», — заявил Зубко на заседании, которое транслировал украинский «Пятый канал».

Он отметил, что румынский хлор уже потребляют несколько водоканалов в стране, а поставки из Узбекистана ожидаются.

По словам Зубко, импорт хлора стал возможен после того, как президент Украины Петр Порошенко дал указания посольствам найти возможных поставщиков.

Пресс-служба ассоциации Укрводоканалэкология ранее сообщила, что у водоканалов появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но есть потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.

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