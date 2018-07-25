На Украине нашли решение проблемы с водоснабжением
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Водоканалы Киева будут потреблять необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор, импортированный из Узбекистана, заявил в среду во время селекторного совещания
КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Водоканалы Киева будут потреблять необходимый для обеззараживания воды жидкий хлор, импортированный из Узбекистана, заявил в среду во время селекторного совещания
Ранее «Киевводоканал» сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена в связи с остановкой работы завода «ДнепрАзот» — единственного производителя жидкого хлора в стране.
Предприятие 20 июля сообщило, что возобновляет производство хлора, по данным одного из региональных водоводов, «ДнепрАзот» теперь повышает цены в пять раз.
«Мы приступили к импортным поставкам (хлора — ред.) из Румынии, сейчас начинает Киев потреблять (хлор — ред.) из Узбекистана», — заявил Зубко на заседании, которое транслировал украинский «Пятый канал».
Он отметил, что румынский хлор уже потребляют несколько водоканалов в стране, а поставки из Узбекистана ожидаются.
По словам Зубко, импорт хлора стал возможен после того, как президент Украины Петр Порошенко дал указания посольствам найти возможных поставщиков.