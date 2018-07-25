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17:35 (мск), источник: Publika.md

Бизнесмены прокомментировали внедрение налоговой реформы

Внедрение налоговой реформы приведет к снижению давления на бизнес, улучшению условий труда для работников и отказу от зарплат в конвертах.

Источник: Publika.md

Такого мнения придерживаются отечественные предприниматели. Согласно налоговой реформе, выплаты работодателей в бюджет соцтрахования снизят с 23 до 18%.

«Прослушав этот отчет, я уже подсчитал, что группа наших компаний ежемесячно сможет экономить до 170 тысяч леев. И все это за счет снижения социальных взносов, которые выплачивал работодатель. В год экономия составит несколько миллионов леев. Думаю, эти средства можно будет использовать для повышения зарплат сотрудников», — cообщил предприниматель Владимир Митру.

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Кроме того, будет введен единый подоходный налог для физических лиц. Он составит 12%.

«Это делается на благо граждан, чтобы они оставались в стране, искали работу здесь, на родине. А значит и нам, будет с кем работать. Последнее время очень трудно найти работников, чувствуется нехватка рабочей силы», — cказал предприниматель Владимир Митру.

«Это очень выгодно и для работодателей, и для сотрудников, и для страны в целом. Очевидно, что доходы граждан вырастут, повысится покупательная способность. Если люди будут покупать больше товаров и услуг, это станет импульсом для развития экономики», — подчеркнул глава Ассоциации производителей консервов Штефан Голубчук.

Документ также предусматривает, что размер личного освобождения составит 24 тысячи леев. А граждане, получающие зарплаты ниже прожиточного минимума, будут освобождены от налогов.

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