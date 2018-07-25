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18:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще одно молдавское предприятие сможет ввозить фрукты в Россию

Россельхознадзор дал добро.

Источник: Комсомольская правда

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 июля 2018 года под гарантии Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова разрешен ввоз в Российскую Федерацию яблок, груш, айвы (код ТН ВЭД ТС 0808), абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, сливы и терна (код ТН ВЭД ТС 0809), страной происхождения которых является Республика Молдова, с предприятий Торговый дом ООО «Proagro-Hermes», сообщили в Россельхознадзоре.

Указанная продукция должна соответствовать карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза и Российской Федерации.

Причем, ввоз на территорию России данной продукции разрешен в сопровождении молдавских фитосанитарных сертификатов, оформленных на получателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации, только через пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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