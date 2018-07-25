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19:40 (мск), источник: Ведомости

Алишер Усманов заканчивает перевод активов в Россию

Среди них, в частности, «Металлоинвест» и «Мегафон».

Источник: РИА "Новости"

Кипрская USM Holdings Limited, косвенно владеющая контрольными пакетами акций «Металлоинвеста», «Мегафона» и другими активами, завершает их перевод в Россию. Это следует из сообщения USM. Они будут переданы в «Холдинговую компанию ЮэСэМ», в ее собственности окажется 100% «Металлоинвеста» и 56,32% акций «Мегафона».

Реструктуризация обусловлена курсом на деофшоризацию экономики, цитирует пресс-служба USM Ивана Стрешинского, входящего в совет директоров холдинга.
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Переводить активы в Россию Усманов начал в 2014 г.: ООО «Юэсэм металлоинвест» получило контрольный пакет в «Металлоинвесте», а еще одна российская «дочка» — ООО «АФ телеком холдинг» — контрольный пакет в «Мегафоне». Тогда USM тоже связывала реструктуризацию с объявлением президента Владимира Путина о курсе на деофшоризацию экономики и введением в Налоговый кодекс норм о налогообложении прибыли контролируемых иностранных компаний.

До того как Усманов начал переводить «Металлоинвест» в Россию она принадлежала кипрским компаниям: 40% акций владела Usm Steel & Mining Group Limited, 21% — Seropaem Holdings Limited, 24% — Metalloinvest, 15% — USM Investments Limited.

В конце прошлого года была завершена деофшоризация «Мегафона». «АФ Телеком холдинг» в начале декабря прошлого года увеличил долю в операторе до 56,3178% с 56,1616%, говорится в списке аффилированных лиц оператора. Одновременно кипрская Telecominvest Holdings Ltd. перестала быть акционером «Мегафона», лишившись 0,1562% капитала.

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Основные совладельцы USM Holding — Алишер Усманов, которому принадлежит 49% акций, и Владимир Скоч (30%).

«Мегафон» 16 июля объявил о делистинге с Лондонской фондовой бирже (LSE). Перед делистингом «Мегафон» намерен выкупить находящиеся в свободном обращении акции. Компания предложила инвесторам с 16 июля до 22 августа продать дочерней MegaFon Investments Cyprus Ltd до 128,95 млн обыкновенных акций (20,8%), торгующихся на Московской и Лондонской биржах в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), по $9,75. Премия составит 8,3% к стоимости GDR «Мегафона» на закрытие торгов LSE и 20,3% к цене акций на Московской бирже 13 июля. USM Group и группа Газпромбанка (владеет 18,8% акций оператора) не будут участвовать в выкупе.

USM давно говорила о планах перевода активов в российскую юрисдикцию, отмечает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. Очевидно, что и сегодняшнее объявление, и уход «Мегафона» с биржи отвечают планам USM сосредоточить активы в России, считает он.

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