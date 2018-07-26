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17:02 (мск), источник: РИАЦ

На 2 млн рублей наказали предпринимателей в Волгоградской области за сброс отходов

В первом полугодии 2018 года предпринимателям в сфере обращения с отходами предъявлено 193 расчета на 2 млн рублей за причиненный ущерб окружающей среде.

Источник: РИАЦ

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, об этом было заявлено на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики по итогам осуществления в первом полугодии государственного надзора в области охраны окружающей среды, лесного надзора и надзора за объектами животного мира. Участниками встречи стали представители природоохранных, надзорных ведомств, общественных организаций и хозяйствующих субъектов.

Что касается лесного и пожарного надзора, то больше всего нарушений выявлено на территории Волгоградского, Светлоярского, Среднеахтубинского лесничеств. Эти зеленые зоны испытывают наибольшую рекреационную нагрузку: здесь много турбаз, баз отдыха и большой поток неорганизованных туристов.

Очередное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики в области охраны окружающей среды состоится в октябре этого года. С целью привлечения более широкого круга лиц планируется провести его в режиме видеоконференции.

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