Евросоюз уступил Трампу в торговой войне

Источник: AP 2018

Сообщается, что США начнут работу по увеличению экспорта сжиженного газа в Европу, также европейцы согласились снизить промышленные тарифы и импортировать больше соевых бобов и иной сельскохозяйственной продукции из США. Телеканал отмечает, что пока нет договоренности по поставкам автомобилей европейского производства на американский рынок.

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Также, по заявлению Трампа, стороны начнут переговоры по ввозным пошлинам на сталь и алюминий. «США и ЕС договорились работать вместе, чтобы достичь нулевых тарифов, нулевых торговых барьеров и нулевых субсидий на промышленные изделия», — пояснил он.

Ранее 25 июля Трамп предложил Евросоюзу и США одновременно отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий. «Это наконец можно будет назвать “Свободным рынком” и “Честной торговлей”. Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — написал он в своем Twitter.