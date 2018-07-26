Два района в Хабаровском крае отравили «Анакондой»

Источник: Хабаровский край сегодня

Контролирующие органы разобрались с причинами химатаки, которую ощутили на себе жители района имени Лазо и сёл в пригороде Хабаровска в июне этого года. ИА «Хабаровский край сегодня» тогда писало, что рядом с соевыми полями после обработки посевов химикатами растительность в лесах и на приусадебных участках стремительно пожелтела, часть растений погибла. После публикации этой информации специалисты Россельхознадзора вместе с природоохранными прокурорами посетили места потрав, где отобрали пробы.

— Результаты лабораторных исследований подтвердили, что пожелтение растений возникло из-за сноса ветром гербицида «Анаконда», который применяли на сое. Действующим веществом этого яда является метолахлор, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в эксклюзивном интервью начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Алексей Юн. — Достаточно малейших паров этого вещества, чтобы неустойчивые к воздействию этого гербицида дикие и культурные растения получили химические поражения. Часть посадок после такого воздействия погибнет, часть восстановится. Всё зависит от дозы, которая попала за пределы полей сои во время обработки ядохимикатами.

Как показала проверка, неправильную обработку своих полей сои от сорняков в районе имени Лазо проводили работники ООО «Хорская бурёнка».

— Вопреки требованиям федерального законодательства предприятие в ходе обработки полей не соблюдало правила обращения и использования пестицидов, — сообщили изданию в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. — В результате чего в почве и на листве обнаружены превышения предельно допустимых концентраций метолахлора, что явилось причиной изменения окраса листьев растений. Помимо этого, проживающее вблизи обрабатываемых пестицидами полей население не было извещено о запланированных мероприятиях за три дня до их проведения. Природоохранный прокурор возбудил в отношении ООО «Хорская бурёнка» и его руководителя дела об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).

Как уточнил представитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Юн, посадки вблизи соевых полей в Хабаровском муниципальном районе подверглись воздействию того же ядохимиката, что и в районе имени Лазо. Его распыляли на посадках предприятия «Сергеевское».