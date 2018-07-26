Два района в Хабаровском крае отравили «Анакондой»
Прокуратура возбудила административные дела.
Прокуратура возбудила административные дела.
Контролирующие органы разобрались с причинами химатаки, которую ощутили на себе жители района имени Лазо и сёл в пригороде Хабаровска в июне этого года. ИА «Хабаровский край сегодня» тогда писало, что рядом с соевыми полями после обработки посевов химикатами растительность в лесах и на приусадебных участках стремительно пожелтела, часть растений погибла. После публикации этой информации специалисты Россельхознадзора вместе с природоохранными прокурорами посетили места потрав, где отобрали пробы.
— Результаты лабораторных исследований подтвердили, что пожелтение растений возникло
— Вопреки требованиям федерального законодательства предприятие в ходе обработки полей не соблюдало правила обращения и использования пестицидов, — сообщили изданию в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре. — В результате чего в почве и на листве обнаружены превышения предельно допустимых концентраций метолахлора, что явилось причиной изменения окраса листьев растений. Помимо этого, проживающее вблизи обрабатываемых пестицидами полей население не было извещено о запланированных мероприятиях за три дня до их проведения. Природоохранный прокурор возбудил в отношении ООО «Хорская бурёнка» и его руководителя дела об административных правонарушениях по ст. 8.3 КоАП РФ (нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами).
Это ООО ранее уже было замешано в скандале с использованием ядохимикатов. Зимой 2017 года специалисты выявили двух- и четырёхкратное превышение предельно допустимой концентрации пестицида хлорпирофоса в двух из шестнадцати теплиц, арендованных «Сергеевским» у Дальневосточного НИИ сельского хозяйства. Как сообщили в