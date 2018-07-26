ФАС надеется на эволюцию тарифов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось убедить ключевых оппонентов в правительстве в необходимости закона о едином госрегулировании тарифов, сообщили «Ъ» в ведомстве. Документ, над которым служба работала три года, с момента присоединения к ней Федеральной службы по тарифам (ФСТ), на следующей неделе уйдет в Белый дом, хотя с ним по-прежнему не согласны пять министерств. В ФАС рассчитывают, что с 2020 года будут введены долгосрочные «полные» тарифы на срок не менее пяти лет и заработает электронная система расчета тарифов «с минимальным вмешательством» человека.

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Как рассказали «Ъ» в ФАС, противники нового закона «Об основах госрегулирования цен (тарифов)» признали его необходимость. «Разногласия с Минэкономики, Минэнерго, Минстроем, Минтрансом, Минкомсвязи есть, но они уже не такие непреодолимые», — сообщили «Ъ» в службе. Там считают это «первой серьезной победой» и признают, что на доказывание необходимости закона «ушло очень много времени». Напомним, что регулировавшая тарифы ФСТ была ликвидирована в июле 2015 года, ведомство Игоря Артемьева стало ее правопреемником.

Проект закона и таблицы разногласий с министерствами (есть у «Ъ») на следующей неделе будут направлены в Белый дом. В службе рассчитывают, что документ заработает с 2020 года. Проект ФАС — рамочный, основанием для его разработки стал указ Владимира Путина об утверждении Нацплана развития конкуренции на 2018−2020 годы.

Суть реформы — в создании единой системы регулирования тарифов 17 отраслей, с едиными правилами и методами, и в унификации разрозненных норм отраслевого законодательства. Сейчас отраслевые тарифы регулируют 18 законов, 40 постановлений правительства и более 100 ведомственных актов.

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Общественное обсуждение проекта завершилось в апреле с негативным для ФАС результатом — документ раскритиковали участники рынка, выступающие за работу над тарифной политикой в рамках отдельных отраслей, критика «универсального регулирования» вошла и в таблицу разногласий ФАС и министерств.

«У всех министерств, которые сейчас принимают участие в тарифном регулировании, останутся те же самые полномочия. Мы хотим, чтобы отраслевое регулирование в сфере ценообразования развивалось по единым и понятным принципам», — убеждают в ФАС, добавляя, что отраслевые особенности будут учтены в подзаконных актах.

Проект детально описывает установление тарифов, их обжалование и ввод в действие (за месяц до окончания периода регулирования). Кроме того, документ вводит долгосрочные «полные» тарифы на срок от пяти лет.

Сейчас тарифы в 90% случаев называются долгосрочными, но на деле постоянна только часть тарифа, остальное (неподконтрольные расходы — амортизация основных средств, налоги, страховые платежи, аренда имущества) каждый год пересчитывается «прямым счетом».

Данные о тарифах ФАС намерена сделать публичными с помощью единой информационной системы — ЕАИС, она уже готова к подаче заявок в электронном виде, размещению решений и экспертных заключений. В дальнейшем ЕАИС будет по заданному алгоритму рассчитывать тарифы «с минимальным вмешательством человеческого фактора», — обещают в службе.

Если первая версия законопроекта была компиляцией из существующей нормативной базы, то законопроект в доработанном виде может быть применен для всех 17 сфер регулирования. Нормы преобразованы, сделаны необходимые исключения. Юлия Юдина один из авторов документа, глава управления региональных тарифов ФАС

В частности, метод сравнительного анализа, который должен быть в приоритете (в законопроекте есть еще три — обеспечение доходности инвестиций, индексация, метод экономически обоснованных расходов), исключен для некоторых хозяйствующих субъектов, не имеющих аналогов (как «Росатом»).

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В ФАС подчеркивают, что намерены обеспечить тарифному регулированию «не революцию, а эволюцию» — чтобы лучшие отраслевые практики были доступны для других сфер, как регуляторный контракт, который зарекомендовал себя в газовой сфере и в водоснабжении, но не распространен в иных сферах.



Вчера же стало известно, что у ФАС появится официальная научная база — заместитель главы службы Максим Овчинников возглавит только что созданный в ВШЭ Институт конкурентной политики и регулирования рынков.