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03:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван источник финансирования нового российского мегамоста

Основная часть транспортного перехода на остров Сахалин будет профинансирована из бюджета РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта России Максима Орешкина.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, у министерства уже сейчас есть стоимостные оценки проекта, однако конкретные суммы он называть не стал. «Теоретически есть два источника — бюджет и РЖД. Это очевидно, что основная часть будет точно из бюджета РЖД», — отметил министр.

Ранее 24 июля президент России Владимир Путин по итогам встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко поручил проработать вопрос строительства моста, который свяжет Сахалин и материковую часть страны. Сообщалось, что проект планируется реализовать частично на деньги регионального бюджета, которые Сахалин получает, например, по СРП-2 (соглашение о разделе продукции).

Проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин началось в июне. Закончить проект инженеры должны к лету 2019 года.

В мае 2018 года в РЖД оценили стоимость проекта в 540,3 миллиарда рублей — это в 3,5 раза больше, чем стоимость Крымского моста. Проектные работы запланированы на 2018−2020 годы, строительные работы — на 2019−2023 годы.

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