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03:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Предприниматели в Хабаровске торгуют поддельными тенями

Продавцов ждут крупные штрафы.

Индивидуальные предприниматели, торгующие в мелких бутиках Хабаровска, выдают китайские товары за европейские. Причем не боятся использовать бренды самых известных торговых марок. Последний такой факт был выявлен в результате проведения мероприятий по жалобе покупателя в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Подобные случаи в крае и краевой столице, в частности, не редкость. В таких случаях покупателю дается заведомо ложная информация. К примеру, на ценнике в качестве производителя указана не та страна, в которой товар на самом деле произведен, и предпринимателю об этом известно, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.

Среди недавних случаев подтвердившегося обмана покупателей — косметика и женская одежда. Китайские тени и румяна продавались под видом дорогой французской косметики. Платье и блузка, сшитые в Поднебесной, выдавались за итальянские.

Материалы административных расследований, проведенных Роспотребнадзором, переданы в суд. Индивидуальным предпринимателям грозят крупные штрафы. Также суд должен решить участь поддельных товаров — они могут быть изъяты и уничтожены.

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