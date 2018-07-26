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03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье растет производство паркета, руды и транспорта

За первое полугодие индекс промышленного производства в Приморье вырос на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателей зафиксирован в добывающих и обрабатывающих производствах, производстве электроэнергии, газа и воды, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, в январе-июне 2018 года рост производства достигнут в добыче угля и металлических руд. В обрабатывающем секторе рост показали предприятия, занятые в производстве текстильных изделий, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, в металлургическом производстве, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

По информации краевого департамента промышленности, в добывающем секторе индекс производства составил 118,4% к уровню января-июня 2017 года. На 38% увечилась добыча металлических руд, на 5,7% — угля из-за увеличения добычи каменного угля (+31,2%).

За первую половину 2018 года на 11,6% увеличился выпуск продукции обрабатывающего сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первую очередь — за счет роста в деятельности предприятий, занятых в производстве текстильных изделий (+6,6%) за счет увеличения производства спецодежды (+19,7%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (+12,4%) преимущественно из-за увеличения производства шпона для фанеры (+14,8%), паркета щитового в сборе (+35,6%).

Также отмечен рост в производстве пластмассовых изделий (+20,9%) в связи с ростом производства пластмассовых дверных блоков и порогов для них (+70%), в металлургическом производстве (+31,2%), в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+6,1%).

Что касается производства автотр анспортных средств, прицепов и полуприцепов, здесь рост за полгода отмечен на 49,3% из-за увеличения производства легковых автомобилей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Также более чем на 150% выросли показатели производства прочих транспортных средств и оборудования за счет роста объемов на предприятии ПАО ААК «Прогресс» в Арсеньеве.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что крупными и средними организациями, занимающимися транспортной деятельностью, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 80,2 миллиарда рублей, что составило в действующих ценах 110,7% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отмечен, в том числе, на предприятиях воздушного транспорта — на 34%.

Оборот розничной торговли в январе-июне текущего года сложился в объеме 183,7 миллиарда рублей или 101,3% к обороту того же периода прошлого года. Объем оборота общественного питания составил 8,5 миллиарда рублей, что на 3,8% больше прошлогоднего уровня.

Михаил Грач.

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